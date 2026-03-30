VIDEO. Mazie drosminieki pret milzi: ūdru bars ielenc krokodilu un liek tam atkāpties
Sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies video no Singapūras dabas rezervāta, kur redzama neparasta sastapšanās starp ūdriem un krokodilu.
Kadros redzams, kā sešu ūdru grupa ielenc daudz lielāko plēsēju un, čivinot, piesardzīgi tuvojas tam, pēc tam atkal atkāpjoties. Krokodils vairākkārt mēģina uzbrukt, strauji verot žokļus, taču ūdri veikli izvairās no katra uzbrukuma.
Lai gan krokodils ir ievērojami lielāks un bīstamāks, tas galu galā atkāpjas – lēnām ieslīdot ūdenī un atstājot teritoriju ūdru rīcībā.
Video autore, dabas vērotāja Rovena Čova, norādījusi, ka šo neparasto ainu iemūžinājusi agrā rītā, neilgi pēc ierašanās dabas rezervātā.
Eksperti skaidro, ka ūdri šādās situācijās rīkojas organizēti – tie turas kopā, novērtē draudus un izvairās no tiešas sadursmes, vienlaikus cenšoties padzīt potenciālo plēsēju.