VIDEO. Mazie drosminieki pret milzi: ūdru bars ielenc krokodilu un liek tam atkāpties

LA.LV
23:12, 30. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies video no Singapūras dabas rezervāta, kur redzama neparasta sastapšanās starp ūdriem un krokodilu.

Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Kadros redzams, kā sešu ūdru grupa ielenc daudz lielāko plēsēju un, čivinot, piesardzīgi tuvojas tam, pēc tam atkal atkāpjoties. Krokodils vairākkārt mēģina uzbrukt, strauji verot žokļus, taču ūdri veikli izvairās no katra uzbrukuma.

Lai gan krokodils ir ievērojami lielāks un bīstamāks, tas galu galā atkāpjas – lēnām ieslīdot ūdenī un atstājot teritoriju ūdru rīcībā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viedoklis
Video autore, dabas vērotāja Rovena Čova, norādījusi, ka šo neparasto ainu iemūžinājusi agrā rītā, neilgi pēc ierašanās dabas rezervātā.

Eksperti skaidro, ka ūdri šādās situācijās rīkojas organizēti – tie turas kopā, novērtē draudus un izvairās no tiešas sadursmes, vienlaikus cenšoties padzīt potenciālo plēsēju.

Tēmas
Kokteilis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.