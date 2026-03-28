Zinātnieki nosauc vismazāk kaitīgo alkohola veidu, taču ir viens svarīgs nosacījums 1
Ne visi alkoholiskie dzērieni ietekmē veselību vienādi, un jaunākie dati liek uz šo jautājumu paskatīties no cita skatu punkta. Kāds veikts pētījums rāda, ka viens konkrēts dzēriens var būt saistīts ar zemāku risku sirds un asinsvadu slimībām. Taču ir kāds svarīgs nosacījums, kuru ignorēt nedrīkst, vēsta ārzemju mediji.
Pētījuma rezultātus prezentējusi Amerikas Kardioloģijas koledža, analizējot vairāk nekā 340 000 pieaugušo britu datus no 2006. līdz 2022. gadam. Izmantojot “UK Biobank” datubāzi, pētnieki izvērtēja dalībnieku paradumus un sadalīja cilvēkus grupās atkarībā no alkohola lietošanas.
Lai salīdzinājums būtu precīzs, pētnieki izmantoja vienotu mēru. Viena alus bundža, glāze vīna vai stiprā alkohola porcija satur līdzīgu daudzumu tīra alkohola, aptuveni 14 gramus.
Analizējot iegūtos datus, atklājās interesanta tendence. Cilvēkiem, kuri alkoholu lieto mēreni un izvēlas vīnu, risks nomirt no sirds un asinsvadu slimībām bija par 21 procentu zemāks nekā tiem, kuri alkoholu nelieto vai lieto ļoti reti.
Savukārt situācija bija citāda tiem, kuri priekšroku dod citiem dzērieniem. Pat neliels stipro dzērienu, alus vai sidra patēriņš bija saistīts ar par deviņiem perocentiem augstāku risku nomirt no sirds un asinsvadu slimībām.
Tomēr pētnieki uzsver, ka šie rezultāti nenozīmē tiešu cēloņsakarību. Tas nozīmē, ka nevar droši apgalvot, ka tieši vīns uzlabo veselību. Iespējams, nozīme ir arī citiem faktoriem, piemēram, uzturam, fiziskajām aktivitātēm vai dzīvesveidam kopumā.
Un te arī slēpjas pats būtiskākais nosacījums. Pozitīvā tendence novērota tikai tad, ja alkohols tiek lietots nelielos vai mērenos daudzumos. Tiklīdz patēriņš kļūst lielāks, aina krasi mainās.
Cilvēkiem, kuri lieto alkoholu daudz, risks nomirt jebkura iemesla dēļ pieaug par 24 procentiem. Vēl satraucošāk, ka par 36 procentiem palielinās iespēja nomirt no vēža, bet par 14 procentiem pieaug risks nomirt no sirds un asinsvadu slimībām.
Speciālisti uzsver, ka galvenais secinājums nav konkrēta dzēriena izvēle, bet gan mērenība. Pat ja kāds alkohola veids var šķist mazāk kaitīgs, pārmērīga lietošana vienmēr būtiski palielina riskus veselībai.