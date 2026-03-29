VIDEO. Visnotaļ bēdīgs fakts: ilgstoši atvērts logs var sagādāt daudz nepatīkamu pārsteigumu
Atstāt logu atvērtu uz vairākām dienām vai pat nedēļām var šķist vienkāršs veids, kā nodrošināt svaigu gaisu, tomēr ilgtermiņā tas var radīt vairāk problēmu nekā ieguvumu.
Ilgstoši atstāts atvērts logs var radīts siltuma zudumus un lielākus apkures rēķinus. Vēsajā sezonā atvērts logs nozīmē nepārtrauktu siltuma aizplūšanu. Telpas atdziest, apkures sistēma strādā intensīvāk, un palielinās enerģijas patēriņš. Rezultātā pieaug izmaksas un samazinās mājokļa energoefektivitāte.
Vienlaikus tas rada arī mitruma un pelējuma risku. Pastāvīgi atvērts logs ne vienmēr nozīmē labāku ventilāciju. Ja ārā ir augsts mitruma līmenis (īpaši rudenī vai pavasarī), mitrais gaiss iekļūst telpās un var veicināt kondensāta veidošanos uz sienām un logiem. Ilgstoši tas rada pelējuma risku, kas ir kaitīgs veselībai.
Tāpat tas ir arī drošības apdraudējums – atvērts logs, īpaši pirmajos stāvos vai privātmājās, palielina zādzības risku. Pat šķietami neliela loga sprauga var būt pietiekama, lai iekļūtu telpā. Tāpat tas rada risku bērniem un mājdzīvniekiem.
Papildu jau iepriekšminētajām lietām, ir vēl kāds “bīstams” iznākums, ja ilgstoši būs atvērts logs. Ar šādu pieredzi vietnē “X” dalījies kāds soctīklotājs. Lūk, video, kas notika ar viņa dzīvokli, vairākus gadus atstājot vaļā atvērtu logu. “Lūk, ko kāds vīrietis “atrada”, kad viņš pēc trim gadiem atgriezās savā dzīvoklī Vorkutā – Arktikas ogļrūpniecības pilsētā – pēc tam, kad, dodoties prom, bija nejauši atstājis logu atvērtu,” teikts publikācijā.