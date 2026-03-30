Vairāk nekā gada minimālā alga! Kļuvis zināms, kādu summu sekotāji saziedojuši Aldim Gobzemam 0
Šķiet, ka par Alda Gobzema jeb Arigo Toru aktivitātēm zina pat tie, kuri sociālos tīklus nemaz neizmanto. Viņš precīzāk vai mazāk precīzi ataino dažādus notikumus Latvijas sabiedrībā, ko citos veidos nereti nebūtu iespējams uzzināt. Viņa radīto saturu mēdz vērtēt pretrunīgi, taču viņam “Instagram” profilā vien seko vairāk nekā 130 tūkstoši cilvēku, kuriem šis saturs šķiet saistošs.
Lai arī pēdējā laikā arvien vairāk populārāko satura veidotāji izlemj savus profilus pārveidot skatāmus par abonēšanas maksu, Arigo izvēlējies citu ceļu – viņa saturs ir pieejams ikvienam sekotājam, taču ik pa laikam viņš rosina uz godīgu enerģijas apmaiņu, ziedojot par viņa ieguldīto darbu.
Jau iepriekš arī pats satura veidotājs atzinies, ka iegūtos līdzekļus izmanto savu bērnu izglītībai, un uzskata to par godīgu samaksu par savu darbu.
Kāda sociālo tīklu lietotāja pievērsusi uzmanību šai tēmai un noskaidrojusi, kādu summu tad šādā veidā cilvēki saziedojuši Arigo. Uzzinātais viņu patiešām pārsteidzis. Šajā ziedošanas posmā jeb trīs mēnešu laikā Arigo ziedojumos saņēmis jau vairāk nekā 11 tūkstošus eiro. Kā zināms, šis nav pirmais šāds ziedojumu vākšanas posms.
Vērīgā soctīklotāja raksta: “Bļāviens, Gobzemam cilvēki saziedojuši 11 k, VIENPADSMIT TŪKSTOŠUS KARL! Viņš, protams, ir visādā ziņā debīls, bet redzams, ka kaut ko ir izdarījis pareizi, jo es nepazīstu nevienu citu veselu, izglītotu, priviliģētu balto vīrieti, kam saziedotas šādas summas. Tiesa gan, kāda ir ziedotāju motivācija to darīt, paliek noslēpums, bet allegedly ir, kas atpērkas. Nevienu izpiešanā neapvainoju, bet… 11 k, vāks. Vairāk kā gada minimālā alga.”
Ierakstam viņa pievienojusi arī ekrānuzņēmumu no ziedošanas vietnes.
Komentētāju viedokļi jau atkal dalās divās daļās – vieni steidz izteikt atbalstu šim saturam un tā pienesumam, bet citi – nopeļ un pauž neizpratni.
Ivo raksta: “Jautājums Jums. Vai esat viņam piesekojusies un paskatījusies postus? Neiedziļinoties liekas, ka viņš tikai izķengā cilvēkus, bet patiesībā doma, šķiet, ir par to, ka cilvēki liek instagram bildes un stāsta presē, cik viss ir skaisti, bet realitāte ir pilnīgi cita.. Aiz tām skaistajām bildēm slēpjas narkotikas, nodevība, meli, vardarbība, neizdarība utt. Nekad nebiju domājis, ka tik izplatīta ir narkotiku lietošana LV…”
“Kāds sakars priviliģētam baltam vīrietim!? Tas ir debīlākais ko kāds var pateikt!”
“Viņam ir 120 k sekotāju. Ja godīgi, nepārsteidz. Pats neesmu neko ziedojis un netaisos, bet neredzu neko sliktu, ka izgaismo visādus dīlerus un influenceru vīrus, kas savu skaisto dzīvi atrāda IG uz apkrāptu cilvēku rēķina. Protams ir reizes, kad šauj pār strīpu. Bet kopumā redzu tam vairāk plusu, kā mīnusu.”
“Daļa no tās naudas ir iegūta šantažējot ar saviem rakstiem.”
“Esmu diezgan droša, ka viņam ne tikai ziedo enerģijas apmaiņai, bet arī labi maksā par to, lai viņš konkrētu saturu publicētu. Ļoti labi to var redzēt, kad par vienu un to pašu tēmu vienus personāžus viņš tur izpurina, bet citus – pat nepiemin. Bet no judgement. Cilvēki tādu saturu patērē un viņš sev atradis labu “biznesa” nišu. Ne viņš pirmais, ne pēdējais, kas par maksu taisa skandālus.”
“Es nepiekrītu viņa saturam, bet viņš ir kā privātā dzīve, visu to saturu veidot un uzturēt 120 k sekotājus paņem laiku. Tur ir 706 ziedojumi, kas parāda, ka tas ir cilvēks parastais, kas ziedo pa mazām summām. Kāds izdod grāmatu par menopauzi, kāds posto instagramā, influencera peļņas modelis.”
“Viņš arī attālināti palīdz ar advokātu lietām, man liekas, ka ģimeņu sakarā. Un tie, kas izmantojuši viņa palīdzību, sniedz labas atsauksmes. Un pa lielam kāda Jums starpība, kā viņš pelna naudu, viņam ir izglītības un galva strādā. Jūs jau te kaut kādas sazvērestības teorijas sākat domāt tāpat, kā tie, kuriem Bārīju kaisa uz galvas no lidmašīnām.”
“Esmu noziedojusi, tad kad pacēla jautājumu, kas man svarīgs un bija aktivitāte no valsts iestādēm. Uzskatu, ka ir labi, ka kāds “maisa katlu”, jo notiek absurdas lietas, par kurām sabiedrībai jāiestājas, bet izvēlamies ielīst aliņās, lai tik mūs neaiztiek un miers, bet pasaule ir dinamiska un ir skaidri jāparāda SAVA nostāja nevis tā nav mana dzīve, jo neesmu upuris. Neesmu fanu klubiņā, bet cienu drosmi par smieklīgu atalgojumu tā maisīt gaisu!”
“Nevajag viņam ziedot, lai iet apelsīnus spānijā lasīt!”
“Un kāda Jums daļa cik viņam ziedo? Jums neziedo…man arī neviens neziedo,bet man ir pilnīgi vienalga cik viņam saziedo. Un paskatoties uz informāciju ko viņš iegūst no informācijas par kuru mēs bez viņa nemaz neuzzinātu. Cilvēki pērk privātās dzīves žurnālu par naudu,ko nesakiet ka privātā dzīve saņem naudu? Vai delfi? Delfi piedevām no valsts budžeta saņem daļu naudas.”