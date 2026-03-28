"Tīra mežonība!" Krievijas karavīru vidū frontes līnijās ir sācies jauns pašnāvību vilnis
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš stāsta par notiekošo Krievijas frontē.
J. Slaidiņš stāsta, ka Krievijas karavīru vidū frontes līnijās ir sācies vēl viens pašnāvību vilnis. Tiešraidēs parādās arvien vairāki video, kuros redzams, kā okupanti nonāvē savus ievainotos un pēc tam paši izdara pašnāvību. Majors atgādina, ka Krievijas propaganda šādā nāvē aizgājušos sauc par varoņiem. Vienlaikus Kremlis saviem karavīriem izdala lapiņas, ka frontes līnijā nedrīkst padoties. “Jebkuram saprātīgam cilvēkam tā ir bezjēdzīga upurēšanās un tīra mežonība,” teic J. Slaidiņš.
Krievijas karavīriem šādās situācijās labāk ir izvēlēties nonākt gūstā, bet palikt dzīviem.
Sīkāk skaties video!