Atsaukums un precizējums par publikāciju saistībā ar Ievu Adamss 0
Portāls LA.LV informē, ka pēc Ievas Adamss pieprasījuma ir dzēsta 2024. gada 13. maija publikācija ar virsrakstu “Laiks iet, bet dažas Latvijas slavenības joprojām nesaprot? Seksa eksperte Ieva Adamss “pieķerta” Krievijas propagandas televīzijā”.
Izvērtējot saņemto informāciju un dokumentāros apliecinājumus, redakcija atzīst, ka rakstā ietvertie apgalvojumi par Ievas Adamss dalību Krievijas televīzijas kanālos kara un sankciju laikā ir bijuši nepatiesi un maldinoši.
Faktiskie apstākļi un precizējums: rakstā minētais video materiāls, kurā Ieva Adamss redzama reklamējam farmakoloģisko līdzekli Abufen (vēlāk pārdēvēts par Klimalanin), nav saistīts ar pašreizējo politisko situāciju vai sankciju režīmu.
Redakcija publicē šādus precizējošus faktus: reklāmas video tika filmēts 2021. gada 7. februārī – gadu pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un attiecīgo sankciju sākuma. Video filmēšana norisinājās Latvijā, Rīgā, “Zunda Towers” telpās.
Projektu realizēja Latvijas uzņēmumi: reklāmas video producēja aģentūra SIA “Marketing Angels”, savukārt modeli šim produktam piesaistīja modeļu aģentūra SIA “Baltic Casting Agency Studija”. Reklāmas kampaņa tika izstrādāta Austrumu valstu blokam atbilstoši 2021. gada starptautiskā biznesa standartiem un līgumsaistībām.
Ņemot vērā, ka iepriekšējā publikācija balstījās uz kļūdainu interpretāciju par video tapšanas laiku un kontekstu, portāls ir dzēsis minēto rakstu un atvainojas Ievai Adamss par nepamatotu goda un cieņas aizskārumu.