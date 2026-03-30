"Sagaidu VUGD skaidrojumu par mājaslapas 112.lv tehnisko kapacitāti." Siliņa asi reaģē uz problēmām trauksmes laikā
Ministru prezidenta Evika Siliņa (JV) prasīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) skaidrojumu par interneta mājaslapas “112.lv” tehnisko kapacitāti pēc tam, kad Balvu novadā un Ludzas novadā tika izsūtīti šūnu apraides ziņojumi, liecina premjeres paziņojums tviterī.
LETA jau ziņoja, ka neilgi pēc šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanas mājaslapā “112.lv” bija atrodama informācija par to, kāds apdraudējums ir konstatēts un kā attiecīgo teritoriju iedzīvotājiem būtu jārīkojas. Tomēr vēlāk mājaslapa “112.lv” uz laiku nedarbojās, tāpēc ar šo informāciju nebija iespējams iepazīties.
Kā ziņots, pirmdienas vakarā Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā, tāpēc iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnu apraide.
Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā. Tam attālinoties no Latvijas robežas, šūnu apraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām.
Vairāki Balvu novada iedzīvotāji aģentūrai LETA apliecināja, ka savos mobilajos tālruņos ir saņēmuši šūnu apraides ziņojumus gan par apdraudējumu, gan par tā beigšanos, tomēr atvērt mājaslapu “112.lv”, lai uzzinātu sīkāku informāciju, neesot izdevies.
Kā ziņots, pagājušajā nedēļā visās trijās Baltijas valstīs ielidoja un eksplodēja droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Pēc tam publiskajā telpā raisījās diskusijas par nepieciešamību šādos gadījumos laicīgi izsūtīt iedzīvotājiem brīdinājumus, izmantojot šūnu apraides ziņojumus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēstīja, ka attiecīgs ziņojuma teksts par gaisa telpas apdraudējumu tam jau ir sagatavots.
Paldies dienestiem un NBS par iedzīvotāju laicīgu brīdināšanu un gatavību.
Gaisa telpas apdraudējums ir beidzies. Rīt sagaidu VUGD skaidrojumu par https://t.co/MDLWO7msWp mājas lapas tehnisko kapacitāti.
— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) March 30, 2026