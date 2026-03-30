Evika Siliņa
Foto. LETA/Evija Trifanova

"Sagaidu VUGD skaidrojumu par mājaslapas 112.lv tehnisko kapacitāti." Siliņa asi reaģē uz problēmām trauksmes laikā

LETA
23:01, 30. marts 2026
Ziņas Latvijā

Ministru prezidenta Evika Siliņa (JV) prasīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) skaidrojumu par interneta mājaslapas “112.lv” tehnisko kapacitāti pēc tam, kad Balvu novadā un Ludzas novadā tika izsūtīti šūnu apraides ziņojumi, liecina premjeres paziņojums tviterī.

LETA jau ziņoja, ka neilgi pēc šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanas mājaslapā “112.lv” bija atrodama informācija par to, kāds apdraudējums ir konstatēts un kā attiecīgo teritoriju iedzīvotājiem būtu jārīkojas. Tomēr vēlāk mājaslapa “112.lv” uz laiku nedarbojās, tāpēc ar šo informāciju nebija iespējams iepazīties.

Ministru prezidente tviterī izsaka pateicību dienestiem par iedzīvotāju laicīgu brīdināšanu un gatavību, taču vienlaikus norāda, ka jau otrdien, 31. martā, sagaida VUGD skaidrojumu par mājaslapas “112.lv” tehnisko kapacitāti.
Kā ziņots, pirmdienas vakarā Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā, tāpēc iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnu apraide.

Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā. Tam attālinoties no Latvijas robežas, šūnu apraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām.

Vairāki Balvu novada iedzīvotāji aģentūrai LETA apliecināja, ka savos mobilajos tālruņos ir saņēmuši šūnu apraides ziņojumus gan par apdraudējumu, gan par tā beigšanos, tomēr atvērt mājaslapu “112.lv”, lai uzzinātu sīkāku informāciju, neesot izdevies.

Kā ziņots, pagājušajā nedēļā visās trijās Baltijas valstīs ielidoja un eksplodēja droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.

Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.

Pēc tam publiskajā telpā raisījās diskusijas par nepieciešamību šādos gadījumos laicīgi izsūtīt iedzīvotājiem brīdinājumus, izmantojot šūnu apraides ziņojumus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēstīja, ka attiecīgs ziņojuma teksts par gaisa telpas apdraudējumu tam jau ir sagatavots.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Viedoklis
Normāli? Latgales pusē, iespējams, ielidojis drons, bet mūsu dienestiem ir “uzkārusies” mājaslapa
Trauksme Balvu un Ludzas novadā beigusies: novērsts drona apdraudējums gaisa telpā
TV24
“Tas ir kā spēcīgs sitiens pa galvu.” Slaidiņš skaidro, kāpēc drons nonāca Latvijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.