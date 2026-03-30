"Eiropa palikusi viena pret Krieviju." Slaidiņš atgādina, ka uz ASV vairs paļauties nevaram
To, kas Putinam ir padomā, ir grūti paredzēt, bet vai viņš ir gatavs jaunai eskalācijai? To TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” analizē NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Slaidiņš atsaucas uz ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumiem par NATO, kuros viņš vēlreiz apstiprina, ka uz ASV Eiropa vairs paļauties nevar.
Tramps sacīja: “Viņi nevēlējās pievienoties cīņai, lai apturētu Irānu, kas cenšas iegūt kodolieročus. Tagad, kad šī cīņa militārā ziņā ir uzvarēta, viņi sūdzas par augstajām naftas cenām.”
Tramps esot piebildis, ka viņi to atcerēsies, kā arī visus nosaucis par gļēvuļiem.
Slaidiņš norāda, ka šobrīd Eiropa ir atstāta viena pret Krieviju. Un, lai arī šķiet, ka Krievijas zaudējumi Ukrainā ir ļoti lieli, Putins turpina uzstāt, ka “mēs to varam izdarīt vēlreiz”.
NBS majors piebilst par Trampu, ka tie visi ir spēcīgākās valsts līdera paziņojumi, pēc kuriem tiek spriests par rīcībspēju.
