Šovakar izbīli piedzīvojuši daudzi Latgales iedzīvotāji. Pirmdienas vakarā Balvu novada un Ludzas novada iedzīvotāji brīdināti par iespējamu drona radītu apdraudējumu gaisa telpā.
Attiecīgo novadu iedzīvotāji aģentūrai LETA pavēstīja, ka brīdinājumu saņēmuši savos mobilajos telefonos kā šūnu apraides ziņojumu.
Nacionālie bruņotie spēki aicināja Balvu novada un Ludzas novada iedzīvotājus, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam, bet zvanīt pa tālruni 112. Iedzīvotājiem attiecīgajos reģionos vajadzētu meklēt patvērumu ēkas iekšienē vai palikt telpās, aizvērt logus un durvis.
Uzzinot šo informāciju, arī es nolēmu atvērt aplikāciju 112, lai saprastu, kas notiek. Diemžēl aplikācija ļoti ilgi nevērās vaļā (pajautāju arī pāris kolēģiem, arī viņi saskārās ar identisku situāciju), tās vidū vienkārši griezās aplītis. Pēc vairāku minūšu gaidīšanas tomēr izdevās aplikāciju atvērt.
Tur bija lasāma īsa informācija par notikušo, kā arī tas, kā šādā brīdī uzvesties – zvanīt 112, nekādā gadījumā netuvoties, ja tiek pamanīts zemu lidojošs objekts. Vēlējos uzspiest uz šīs saites, lai uzzinātu vairāk, un tiku novirzīta uz mājaslapu 112.
Un arī šī lapa vaļā neveras joprojām…
Mans nākamais solis bija informācijas meklēšana policijas un glābšanas dienesta sociālajos medijos, kur parasti informācijas aprite notiek ātri. Bet ne šoreiz. Pagaidām arī tur klusums, taču ticu, ka tas drīz mainīsies.
Ķēros pie trešā gājiena – nosūtīju e-pasta vēstuli LA.LV vārdā VUGD komunikācijas pārstāvjiem. Kad saņemšu atbildi, noteikti jūs informēsim.
Taču noskaņojums ir neomulīgs. Paziņas vēsta, ka Latgales pusē trauksme ir atcelta, taču vai šī nav kārtējā mūsu valsts aizsardzības spēju izgāšanās visvienkāršākajā līmenī? Tieši brīdī, kad cilvēki meklē informāciju, tā patiesībā nav pieejama.
Tā ir tik primitīva potenciālā taktika – “uzkarināt” 112 aplikāciju un mājaslapu, lai pēc tam izdarītu apdraudējumu valstij. Es ceru, ka tā nekad, nekad nenotiks, bet ceru arī, ka mūsu drošības dienesti par to parūpēsies.
Kamēr rakstīju šīs rindas, nomierinošs paziņojums parādījās Latvijas armijas sociālo mediju kontos: “Konstatēts ārvalsts bezpilota lidaparāts pie Latvijas robežas; apdraudējums noslēdzies.
30. martā Nacionālie bruņotie spēki konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas–Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā.
Iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnapraide. Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā.
Objektam attālinoties no Latvijas robežas, šūnapraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām. Nacionālie bruņotie spēki turpina uzraudzīt situāciju un ir gatavi nekavējoties reaģēt.”
Paldies Dievam, ka viss beidzies labi! BET! Būtu labi, ja šādās reizēs tomēr dienesti reaģētu ātrāk un visas vietnes darbotos.
