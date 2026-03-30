Normāli? Latgales pusē, iespējams, ielidojis drons, bet mūsu dienestiem ir “uzkārusies” mājaslapa 12
Linda Tunte

21:50, 30. marts 2026
Šovakar izbīli piedzīvojuši daudzi Latgales iedzīvotāji. Pirmdienas vakarā Balvu novada un Ludzas novada iedzīvotāji brīdināti par iespējamu drona radītu apdraudējumu gaisa telpā.

Kokteilis
Nauda, iespējas un izaugsme: 4 zodiaka zīmēm līdz jūnijam būs veiksmīgais periods
Kokteilis
FOTO. 10 visu laiku seksīgāko vīriešu tops – tajā iekļuvis arī visiem labi zināms latviešu dziedātājs
Vairāk nekā gada minimālā alga! Kļuvis zināms, kādu summu sekotāji saziedojuši Aldim Gobzemam
Lasīt citas ziņas

Attiecīgo novadu iedzīvotāji aģentūrai LETA pavēstīja, ka brīdinājumu saņēmuši savos mobilajos telefonos kā šūnu apraides ziņojumu.

Nacionālie bruņotie spēki aicināja Balvu novada un Ludzas novada iedzīvotājus, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam, bet zvanīt pa tālruni 112. Iedzīvotājiem attiecīgajos reģionos vajadzētu meklēt patvērumu ēkas iekšienē vai palikt telpās, aizvērt logus un durvis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Trauksme Balvu un Ludzas novadā beigusies: novērsts drona apdraudējums gaisa telpā
FOTO. Dzirnām 40, vēsturiski kadri – kad Agris Daņiļevičs vēl dejoja “Dzirnās”
Zeķē krāto naudu virs 750 eiro varēs iemaksāt bez atskaitīšanās – Finanšu ministrija atkāpjas no ieceres, kas daudzus sadusmoja

Uzzinot šo informāciju, arī es nolēmu atvērt aplikāciju 112, lai saprastu, kas notiek. Diemžēl aplikācija ļoti ilgi nevērās vaļā (pajautāju arī pāris kolēģiem, arī viņi saskārās ar identisku situāciju), tās vidū vienkārši griezās aplītis. Pēc vairāku minūšu gaidīšanas tomēr izdevās aplikāciju atvērt.

Tur bija lasāma īsa informācija par notikušo, kā arī tas, kā šādā brīdī uzvesties – zvanīt 112, nekādā gadījumā netuvoties, ja tiek pamanīts zemu lidojošs objekts. Vēlējos uzspiest uz šīs saites, lai uzzinātu vairāk, un tiku novirzīta uz mājaslapu 112.

Un arī šī lapa vaļā neveras joprojām…

Es saprotu, ka satraukušies ir daudzi, aplikāciju šobrīd vēlas izmantot daudzi, taču tas nekādā ziņā nav attaisnojums tehniskajām ķibelēm. Ko mēs darīsim, ja tiešām notiks kaut kas, par ko mums visiem būs steidzami jāuzzina, bet vietnes nedarbosies?

Mans nākamais solis bija informācijas meklēšana policijas un glābšanas dienesta sociālajos medijos, kur parasti informācijas aprite notiek ātri. Bet ne šoreiz. Pagaidām arī tur klusums, taču ticu, ka tas drīz mainīsies.

Ķēros pie trešā gājiena – nosūtīju e-pasta vēstuli LA.LV vārdā VUGD komunikācijas pārstāvjiem. Kad saņemšu atbildi, noteikti jūs informēsim.

Taču noskaņojums ir neomulīgs. Paziņas vēsta, ka Latgales pusē trauksme ir atcelta, taču vai šī nav kārtējā mūsu valsts aizsardzības spēju izgāšanās visvienkāršākajā līmenī? Tieši brīdī, kad cilvēki meklē informāciju, tā patiesībā nav pieejama.

Tā ir tik primitīva potenciālā taktika – “uzkarināt” 112 aplikāciju un mājaslapu, lai pēc tam izdarītu apdraudējumu valstij. Es ceru, ka tā nekad, nekad nenotiks, bet ceru arī, ka mūsu drošības dienesti par to parūpēsies.

Kamēr rakstīju šīs rindas, nomierinošs paziņojums parādījās Latvijas armijas sociālo mediju kontos: “Konstatēts ārvalsts bezpilota lidaparāts pie Latvijas robežas; apdraudējums noslēdzies.

30. martā Nacionālie bruņotie spēki konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas–Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā.

Iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnapraide. Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā.

Objektam attālinoties no Latvijas robežas, šūnapraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām. Nacionālie bruņotie spēki turpina uzraudzīt situāciju un ir gatavi nekavējoties reaģēt.”

Paldies Dievam, ka viss beidzies labi! BET! Būtu labi, ja šādās reizēs tomēr dienesti reaģētu ātrāk un visas vietnes darbotos.

LA.LV redakcija vērš uzmanību! Šajā rakstā atspoguļots autora subjektīvais viedoklis, kas var nesakrist ar redakcijas viedokli.
