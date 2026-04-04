VIDEO. "Mazuļa piegāde klāt!" Stārķis pie loga reizē smīdina un satrauc cilvēkus

16:08, 4. aprīlis 2026
Ziņas Dabā

Vācijas pilsētiņas Burgdorfas iedzīvotājus un sociālo tīklu lietotājus atkal sasmīdinājis kāds labi zināms vietējais – stārķis, kurš pie kādas ēkas loga cīnās ar savu atspulgu.

Video redzams, kā putns atkārtoti mēģina “tikt galā” ar logā redzamo “pretinieku”, acīmredzot uztverot to kā citu stārķi.

Komentāros cilvēki gan joko, gan pauž bažas. “Hei, atveriet! Jums piegāde,” raksta kāds lietotājs, bet cits piebilst: “Putns piegādājis nepareizo mazuli,” ironizējot par situāciju, kurā stārķis it kā cenšas tikt iekšā.

Vienlaikus daži komentētāji norāda uz nopietnāku aspektu – putni nereti uztver savu atspulgu kā sāncensi vai partneri, kas var radīt stresu un pat traumas, kā arī bojājumus īpašumam.

Kāds lietotājs arī atzīmē, ka šī nav pirmā reize: “Viņš taču to darīja jau pagājušogad!”

