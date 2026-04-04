Kā izaudzēt skaistus un ārkārtīgi kraukšķīgus redīsus? Ir vieni īpaši laikapstākļi sējai, izmanto šo brīdi šodiento 0

Redīsi ir vieni no pirmajiem pavasara dārzeņiem, un tos parasti sēj no sēklām. Sēšana jāveic agrā pavasarī, tiklīdz augsne ir apstrādājama – ideālā gadījumā četras līdz sešas nedēļas pirms pēdējām salnām. Klimatā ar gariem, vēsiem pavasariem ieteicama periodiska sēšana: sēklas var likt augsnē ik pēc divām nedēļām, līdz brīdim, kad sākas īstais pavasaris.

Redīsus var sēt stādīt arī rudenī, četras līdz sešas nedēļas pirms pirmām salnām. Ziemas šķirnēm nogatavošanās prasa ilgāku laiku, taču tās iztur vieglas salnas un temperatūras pazemināšanos līdz –1°C.

Redīsu sēklas dīgst augsnes temperatūrā no 4°C līdz 29°C, optimāli – 13–18°C. Ideālā temperatūrā sēklas parasti izdīgst 3–4 dienu laikā, bet atkarībā no šķirnes dīgšanas laiks var sasniegt līdz 10 dienām. Ja sēklas sētas 4°C, dīgšana var aizņemt līdz pat 20 dienām.

Redīsi vislabāk aug vēsā laikā, 10–18°C temperatūrā. Laiks ir ļoti svarīgs, īpaši reģionos ar īsiem pavasariem vai lielām temperatūras svārstībām.

