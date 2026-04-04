Klusā sestdiena nebūs nemaz tik klusa. Sinoptiķi atsevišķiem reģioniem izplata brīdinājumu par laikapstākļiem 0

11:24, 4. aprīlis 2026
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis dzelteno brīdinājumu par stipru vēju piekrastē. Vakarā Kurzemē piekrastes rajonos dienvidrietumu, rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Brīdinājums būs spēkā no plkst. 17 plkst. 3 naktī.

Sestdiena Latvijā gaidāma mākoņaina un lietaina, bet austrumu reģionos iespējams arī slapjš sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā laiks joprojām būs apmācies, teritoriju šķērsos nokrišņu zona, gaidāms lietus un austrumos arī slapjš sniegs. Vējš mēreni stipri pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, bet piekrastes rajonos tas būs brāzmains.

Dienas gaitā gaiss Latvijā iesils vien līdz +3, +7 grādiem.

Galvaspilsētā dienā gaidāms mākoņains laiks, palaikam līs lietus. Dienvidrietumu, rietumu vējš pūtīs lēni līdz mēreni. Gaisa temperatūra būs +5, +7 grādu robežās.

