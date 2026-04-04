Nu, kurš tādu pasaulīgu skaistumu izdomāja?! Soctīkli saplūcas par jaunajām Ķengaraga ainavām
Rīgā, Ķengaragā, gar jaunajām tramvaja sliedēm uzstādītās metāla barjeras kļuvušas karstu strīda tematu soctīklos. Tās pilsētnieki ironiski dēvē par “lopu žogiem”, un diskusija ir asa, emocionāla un bieži vien arī personiska – vieni tās aizstāv kā nepieciešamu drošības risinājumu, citi uzskata par pārmērīgu un pat pazemojošu attieksmi pret pilsētniekiem.
Diskusijā tiek piesaukta arī ārvalstu pieredze. Vieni norāda – līdzīgas barjeras ir redzamas daudzviet pasaulē, īpaši pie noslogotām ielām un sabiedriskā transporta līnijām. Citi iebilst.
Lūk, komentāru izlase no karstās diskusijas.
Skaistums neaprakstāms. Dizains. Arhitektūra. Augsta mākslinieciskā vērtība. Kompozīcija un krāsu kombinācija. Bauda acīm. pic.twitter.com/RIdMUTpF6l
— Pašgājējs (@merelysimple) April 1, 2026
Jā, bet joprojām visi kabeļi ir stabiem ārpusē un katram ir savu savilcēju komplekts. Kaut kādi 30 savilcēji uz viena staba, tos fotografējot var nejauši svītru kodu izlasīt.
— Pašgājējs (@merelysimple) April 1, 2026
Tak ej un ielec Daugavā, ja jau viss slikti.
— Toms (@TomsTulle) April 1, 2026
Ja, redzot sliedes, kādam rodas uzmācīga vēlme pa tām vazāties, ir jāvēršas pie medicīnas speciālista.
— Lettland (@AlvisBalodis) April 1, 2026
"Must have" ir kvalitatīvs medicīnas speciālists, tiem, kam ir neparvarama vēlme skraidīt pāri 3 joslu ielai katrā virzienā.
— Lettland (@AlvisBalodis) April 1, 2026
Sojas lates sadzērušies un savas gāzes saostījušies uzskata, ka ir baigie inteliģenti, bet jobcik viss liecina par pretējo.
— Toms (@TomsTulle) April 1, 2026
Tad ir jautājums – vai esi bijis kaut kur ārpus LV? Tieši šāda tipa žogus pēdējā laikā masveidā liek, pārsvarā tieši pie sliedēm, vairākās Eiropas valstīs.
— Peleks Vilks (@AivarsVilks) April 1, 2026
Makrons māk arī zālāju, mums zāle neaugs, ķengarans nobradās pic.twitter.com/q4ZEKehikw
— Gatis M (@gatismu) April 1, 2026