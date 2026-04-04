VIDEO. "Tie ir tikai Ušakova laika pastulbas projektētājas ponti. Un baisas tāmes apgūšana." Vai uz Barona ielas ir vieta velosipēdistiem?
Rīgā atkal uzvirmojusi sena, bet joprojām neatrisināta diskusija – kur īsti ir vieta velosipēdistiem uz Krišjāņa Barona iela? Sociālajos tīklos kārtējo reizi tiek lauzti šķēpi par šo ielu, kur teorētiski ir rekomendēta velojosla, taču praksē tā bieži vien saplūst ar intensīvu satiksmi un sastrēgumiem.
Daļa velobraucēju atzīst – braukt pa brauktuvi ir bīstami, īpaši pīķa stundās, savukārt pārvietošanās pa ietvi rada ne tikai diskomfortu gājējiem, bet arī juridiskus jautājumus. Rezultātā rodas absurda situācija – infrastruktūra it kā ir, bet drošas izvēles īsti nav.
Diskusijās bieži tiek piesaukts arī vēsturiskais konteksts, kritizējot risinājumus, kas tapuši pilsētas ex-mēraNila Ušakova vadības laikā. Tikmēr velobraucēji paliek starp divām ugunīm – starp auto plūsmu un gājējiem, mēģinot saprast, kur tad īsti ir viņu vieta pilsētas centrā. Lūk, komentāru izlase no soctīkliem.
Kopš kura laika Barona ielā ir veloceliņš?
— Ints (@vitaamiins) April 2, 2026
Nez! Mašīnām esot spoguļi, kur var laicīgi redzēt gan velo, gan tramvajus! Vismaz man kaut kā parasti sanāk abus palaist! 🥰
— Rihards Gromuls (@Gromuls) April 2, 2026
Auto nepārkāpj. Velo gan.
— 𝓖𝓖𝓖 (@girtsgg) April 3, 2026
To "rekomendējošo velojoslu" vainu ir javāc nost vainu tā iela jātaisa par tramvaja/velo/gājeju + piegādes transportam un tiem kas tur dzīvo citādi tikai jauc galvu un visu laiku ir pāpratumi un bīstamas situācijas
— monstrs13 (@little13monster) April 2, 2026
Tu pārkāp likumu. Pēc jaunajiem noteikumiem ar velo obligāti jābrauc pa to koplietošanas joslu 🤷♂️
— 𝓖𝓖𝓖 (@girtsgg) April 2, 2026
Cik gadus Ušakovs vairs nav domes vadītājs? Jaunie lieliskie sasaukumi nevarēja šo atrisināt, novērst un uzlabot?
— Zvejnieka dēls (@zvejnieka_dels) April 2, 2026
Esošai varai bija 6 gadi, lai savestu kārtībā, nu jau iet septītais. Ja jau Kuldīgas tiltu 1873.gadā uzbūvēja 9 mēnešos, 6 gadi bija par maz? Krustojumus un migrantus pētīt gan laika pietiek.
— Zvejnieka dēls (@zvejnieka_dels) April 3, 2026
Solīja
— Nauris (@nauris404) April 2, 2026
Un šī bija tā iela, no kuras vajadzēja ņemt piemēru kā nedarīt. Bet nē – Lastādijas/Latgales ielā izbūvējot zemās grīdas tramvaja vajadzībām paaugstinājumus pieturvietās atkal izmantots tas pats bruğis. Daži gadi pagājuši un viss ir sasēdies un sadrupis.
— Lauma Rudzīte (@r_lauma) April 3, 2026