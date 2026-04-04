“Mežonīgie Rietumi” sporta zālē – straujais šo pilašu popularitātes vilnis var beigties arī ar invaliditāti 0

14:10, 4. aprīlis 2026
Strauji augošā Reformer pilates popularitāte Lielbritānijā radījusi satraucošu tendenci – pieaug traumu skaits un nozares eksperti brīdina par nepietiekamu regulējumu. Profesionālās organizācijas šo situāciju pat salīdzina ar “mežonīgajiem Rietumiem”, kur ikviens var atvērt studiju un mācīt bez pienācīgas sagatavotības.

Ja šie divi satiekas, problēmas ir garantētas – astrologs nosauc visnesaderīgākos zodiaka pārus
Kurš saka patiesību un kurš ne? Šis godīgāko zodiaka zīmju rangs, iespējams, pārsteigs daudzus
“Kaut kas te nav labi.” Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū
Reformer pilates ir zemas slodzes visa ķermeņa treniņš, kas tiek veikts uz īpaša trenažiera ar kustīgu platformu, atsperēm un siksnām, rakstīts vietnē The Guardian. Tā piekritēji uzsver, ka šī metode ļauj efektīvāk stiprināt muskuļus, uzlabot elastību un stabilitāti nekā klasiskie vingrojumi uz paklājiņa. Tieši šo priekšrocību dēļ Reformer pilates pēdējos gados piedzīvojušas strauju popularitātes pieaugumu.

Tomēr līdz ar pieprasījumu aug arī problēmas. Lielbritānijā pilates nav juridiski regulēta nozare, un tas nozīmē, ka praktiski ikviens var sevi saukt par treneri. Eksperti norāda – arvien biežāk nodarbības vada cilvēki ar minimālu apmācību, bet studijas koncentrējas uz peļņu, nevis kvalitāti un drošību.

Elektroauto privilēģijas zem jautājuma zīmes – briest nozīmīgas izmaiņas Rīgas stāvvietu regulējumā
Vēlētāju reģistra izstrāde kavējas, pieaug bažas par tehnisko gatavību Saeimas vēlēšanām
“Viltus karoga operācija!” Ukraina asi reaģē uz apsūdzībām par spridzekļu izvietošanu Serbijā un nosauc iespējamo vainīgo

Situāciju saasina arī augstās cenas – viena nodarbība Londonā var maksāt līdz pat 37 mārciņām. Tas veicina strauju jaunu studiju rašanos, kur ne vienmēr tiek ievēroti tradicionālie pilašu principi. Nozarē jau izveidojies konflikts – pieredzējuši instruktori kritizē “atšķaidītās” metodes, savukārt jaunās studijas aizstāv savu pieeju, sakot, ka tās padara pilates pieejamāku plašākai sabiedrībai.

Traumu riski nav tikai teorētiski. Sociālajos tīklos, kā vēstīts medijā, arvien biežāk parādās video ar negadījumiem – cilvēki krīt no trenažieriem vai gūst savainojumus nepareizas tehnikas dēļ. Ir arī nopietnāki gadījumi.

Piemēram, 30 gadus vecā instruktore Kirstija Morgana no Eseksas pavadīja septiņas stundas neatliekamajā palīdzībā pēc tam, kad trenažiera metāla konstrukcija nokrita uz viņas galvas demonstrācijas laikā. Izrādījās, ka iekārta nebija pareizi nostiprināta. Sievietei nācās saņemt stingumkrampju poti un šuves galvas rajonā, un mediķi atzina – ja trieciens būtu bijis citā vietā, sekas varēja būt letālas.

Citā gadījumā 2019. gadā Londonā profesionāla vijolniece guva smagus savainojumus, kad sabruka trenažieris nodarbības laikā. Viņai tika lauzts elkonis un gūti vēdera ievainojumi, kas pielika punktu viņas karjerai. Tiesa vēlāk lielā mērā lēma par labu cietušajai.

Juridiskie eksperti uzsver – studijām ir pienākums nodrošināt drošu aprīkojumu un kvalificētus trenerus. Nepietiekama apmācība vai slikti uzturēts inventārs var izraisīt pat dzīvību mainošas traumas.

Nozares pārstāvji brīdina arī par pārlieku lielām grupām. Dažos fitnesa klubos vienā telpā tiek izvietoti pat 20 vai 25 trenažieri ar tikai vienu instruktoru. Tas būtiski samazina iespēju uzraudzīt katra dalībnieka tehniku un palielina risku gūt traumas.

Speciālisti norāda, ka biežākās problēmas ir nepareiza kustību izpilde – īpaši kakla pārslodze, slikta galvas pozīcija un nepietiekama dziļo muskuļu aktivizēšana. Ir novēroti arī kritieni no trenažieriem, veicot nedrošus vingrinājumus.

Lai gan pastāv profesionāli standarti un sertifikāti, tie nav obligāti. Nozares organizācijas aicina ieviest stingrāku kvalitātes kontroli, lai cilvēki varētu būt droši par studijām, kuras apmeklē.

SAISTĪTIE RAKSTI
Cik daudz ūdens patiesībā vajadzētu izdzert ik dienu. Zinātnieki beidzot nonākuši pie vienota viedokļa
Vai ļoti silta, gandrīz karsta, ūdens dzeršana palīdz zaudēt svaru? Speciālistu atbildes ir vienādas
Auzu pārslu putra vai mannā putra. Mūžīgā cīņa – kura veselīgāka, kura vairāk uzbaro un kura garšīgāka
