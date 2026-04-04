Slaidiņš: Kamēr ukraiņu droni aktīvi bliež pa Ļeņingradu, tikmēr mēs būsim šajā virtuālajā apšaudē

14:07, 4. aprīlis 2026
NBS majors Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja, ka Krievijas informatīvās operācijas pret Baltijas valstīm sasniegušas jaunu stratēģisku līmeni. Tās ir koordinētas kampaņas, kuru mērķis ir radīt priekšstatu, ka Baltijas valstis un NATO ir agresori.

Viņš skaidroja, ka pēc incidentiem ar droniem Latvijā, Igaunijā un Somijā informācijas telpā ātri tika izplatīts vienots naratīvs – ka Ukraina it kā izmanto Baltijas teritoriju uzbrukumiem Ļeņingradas apgabalā. Slaidiņš to raksturoja kā klasisku dezinformācijas operāciju, kurā iesaistīti gan valsts mediji, gan prokremliskie kanāli.

Pēc viņa domām, šīm aktivitātēm ir trīs galvenie mērķi – destabilizēt Baltijas reģionu, diskreditēt NATO kolektīvās aizsardzības principu (5. pantu) un radīt iekšēju spriedzi sabiedrībā. Vienlaikus tas kalpo arī kā mēģinājums novērst uzmanību no Krievijas neveiksmēm frontē un testēt Rietumu reakciju.

Slaidiņš uzsvēra, ka šī ir “virtuāla artilērijas apšaude”, kur informācijas telpa kļūst par kaujas lauku.

Viņš arī piebilda, ka pilnībā novērst šādas situācijas, tostarp dronu ielidošanu pierobežā, nav iespējams, jo nevienas valsts pretgaisa aizsardzība nav simtprocentīgi efektīva. “Vienalga būs caurumi,” sacīja Slaidiņš.

