Foto: Ekrānuzņēmumi no LTV sižeta “YouTube”

“Mēs tiešām esam vareni bagāta valsts…” Sabiedrībā raisās diskusijas par valsts finansējumu Eiropas bridža čempionātam 60

Pievieno LA.LV
LA.LV
13:24, 11. jūnijs 2026
Ziņas

Sociālajos tīklos un Latvijas politiķu vidū pamatīgu vētru sacēlis jautājums par teju pusmiljona eiro piešķiršanu Eiropas bridža čempionāta rīkošanai Latvijā. Kamēr vieni to sauc par iespēju piesaistīt ārvalstu viesus un veicināt ekonomiku, citi neslēpj neizpratni par to, kāpēc valsts nauda tiek novirzīta tieši šādam pasākumam. Diskusijas kļuvušas arī politiski asas – izskanējuši pārmetumi par iespējamu interešu lobēšanu.

Kokteilis
Signāli no citas pasaules: kā mirušie tuvinieki atgādina mums par sevi?
Pat ASV baidās! Ukraina izveidojusi sistēmu, kas šokējusi gan Putinu, gan Rietumus
Kokteilis
Šos 3 hobijus visbiežāk izvēlas cilvēki ar augstu IQ līmeni – vai tavējais ir šajā sarakstā?
Lasīt citas ziņas

Rīgas dome trešdien nolēma piešķirt 100 000 eiro Eiropas bridža čempionātu norisei galvaspilsētā. Latvijas Bridža federācija skaidro, ka Latvijā vienlaikus paredzēti divi nozīmīgi turnīri – Eiropas čempionāts nacionālajām izlasēm un jauniešu komandām. Kopējās organizēšanas izmaksas tuvojas vienam miljonam eiro.

Zināms, ka ap 50 000 eiro esot savākti no atbalstītājiem un ziedotājiem. Rīgas Tehniskā universitāte telpas nodrošina bez maksas. Vēl 245 000 eiro iegulda Eiropas Bridža līga, 100 000 eiro jau esot atvēlējusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 100 000 eiro – Rīgas dome.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Visas pazīmes, ka zem tā var veidoties virpuļviesulis” – Meteorologs Bergšteins brīdina par Lietuvā iemūžināto skatu
Kokteilis
FOTO. Visdrīzāk uz ielas jūs paietu garām… Aktieris Gints Grāvelis pārvērties līdz nepazīšanai
Žurnālisti veic izmeklēšanu un atklāj Rosļikova un viņa līdzgaitnieku netīrās “spēlītes” – mērķis ir visiem viens

Drīz tiek gaidīts arī lēmums no valdības par vēl nepieciešamajiem 200 000 eiro.

Amatpersonu debatēs par šo jautājumu bija jūtama spriedze. Rīgas domes deputāte Jūlija Stepaņenko sēdē sacīja: “Redzam, ka šo pasākumu lobē slavenais lobists. Vēl no Saeimas laikiem atceros. Imants Parādnieks, kurš šo asociāciju ir tiesīgs pārstāvēt atsevišķi.”

Savukārt Imants Parādnieks, kurš ir Latvijas Bridža federācijas valdes priekšsēdētājs, šādus pārmetumus noraidīja, uzsverot iespējamo ieguvumu valstij: “Tas man šķiet vienkārši nekorekti un netaisnīgi, jo beigu beigās vienīgais, uz ko ir jāskatās – kādu pienesumu tas dod valstij un pašvaldībai.”

Pēc aplēsēm Rīgā ierastos ap 1800 dalībnieku, tiesnešu un līdzjutēju, kuri pilsētā uzturētos aptuveni nedēļu. “Tas Rīgas ekonomikai ienesīs trīs miljonus eiro, bet tieši Rīgas pašvaldībai kā nodokļu ieņēmumus – 270 tūkstošus eiro,” skaidroja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis.

Galu galā balsojumā ar 33 balsīm “par” nauda tika piešķirta.

Bridžs svarīgāks par bērniem, veselību, skolām…

Tikmēr sociālajos tīklos lasāmi kritikas pilni ieraksti no sabiedrības puses. Neviens vien iedzīvotājs norāda, ka par šādu naudu vajadzētu atbalstīt citas – sabiedrībai nozīmīgākas jomas, nevis finansēt bridža čempionāta norisi.

“No Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta ministre Indriksone plāno piešķirt 200 000 € sava partijas biedra Parādnieka vadītās bridža federācijas rīkotam turnīram. Iepriekšējās vadības laikā ministrijā šo lēmumu neapstiprinājām, jo uzskatījām, ka ja šo summu piešķir kā sporta nozares naudu, tad tā labāk izmantojama tautas sporta pasākumiem nevis kāršu turnīram,” vietnē “X” raksta Saeimas deputāts, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņš Daugavietis.

Žurnālists Ivo Leitāns vaicā: “Ja jau tas pasākums tik labs un vērtīgs, kāpēc Rīgas dome un arī valdība par to lemj pēdējā brīdī?”

Plašāk uzziniet pievienotajā video sižetā!

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“1364 eiro? Ar šo summu var komfortabli dzīvot!” Daudzi latvieši norāda, ka par šādu algu būtu laimīgi
TV24
Pie šāda valsts parāda būs daudz stingrāk jāvērtē tēriņi, norāda Čakša
Ne viss pazūd nebūtībā: zināms, cik no “Rail Baltica” ieguldītās naudas atgriežas valstij
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.