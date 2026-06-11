“Mēs tiešām esam vareni bagāta valsts…” Sabiedrībā raisās diskusijas par valsts finansējumu Eiropas bridža čempionātam 60
Sociālajos tīklos un Latvijas politiķu vidū pamatīgu vētru sacēlis jautājums par teju pusmiljona eiro piešķiršanu Eiropas bridža čempionāta rīkošanai Latvijā. Kamēr vieni to sauc par iespēju piesaistīt ārvalstu viesus un veicināt ekonomiku, citi neslēpj neizpratni par to, kāpēc valsts nauda tiek novirzīta tieši šādam pasākumam. Diskusijas kļuvušas arī politiski asas – izskanējuši pārmetumi par iespējamu interešu lobēšanu.
Rīgas dome trešdien nolēma piešķirt 100 000 eiro Eiropas bridža čempionātu norisei galvaspilsētā. Latvijas Bridža federācija skaidro, ka Latvijā vienlaikus paredzēti divi nozīmīgi turnīri – Eiropas čempionāts nacionālajām izlasēm un jauniešu komandām. Kopējās organizēšanas izmaksas tuvojas vienam miljonam eiro.
Zināms, ka ap 50 000 eiro esot savākti no atbalstītājiem un ziedotājiem. Rīgas Tehniskā universitāte telpas nodrošina bez maksas. Vēl 245 000 eiro iegulda Eiropas Bridža līga, 100 000 eiro jau esot atvēlējusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 100 000 eiro – Rīgas dome.
Drīz tiek gaidīts arī lēmums no valdības par vēl nepieciešamajiem 200 000 eiro.
Savukārt Imants Parādnieks, kurš ir Latvijas Bridža federācijas valdes priekšsēdētājs, šādus pārmetumus noraidīja, uzsverot iespējamo ieguvumu valstij: “Tas man šķiet vienkārši nekorekti un netaisnīgi, jo beigu beigās vienīgais, uz ko ir jāskatās – kādu pienesumu tas dod valstij un pašvaldībai.”
Pēc aplēsēm Rīgā ierastos ap 1800 dalībnieku, tiesnešu un līdzjutēju, kuri pilsētā uzturētos aptuveni nedēļu. “Tas Rīgas ekonomikai ienesīs trīs miljonus eiro, bet tieši Rīgas pašvaldībai kā nodokļu ieņēmumus – 270 tūkstošus eiro,” skaidroja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis.
Galu galā balsojumā ar 33 balsīm “par” nauda tika piešķirta.
Bridžs svarīgāks par bērniem, veselību, skolām…
Tikmēr sociālajos tīklos lasāmi kritikas pilni ieraksti no sabiedrības puses. Neviens vien iedzīvotājs norāda, ka par šādu naudu vajadzētu atbalstīt citas – sabiedrībai nozīmīgākas jomas, nevis finansēt bridža čempionāta norisi.
Neskatoties uz to,ka tas bridža čempionāts varbūt tiešām nesīs Rīgai un valstij peļņu,tomēr,no politiskās loģikas viedokļa,nodokļu maksātāju naudas piešķiršana tam uzskatāma par kļūdu un iesaistītās partijas pašas iešāvušas sev kājās,jo sabiedrību tādas lietas tracina.
— Georgs Kronbergs n🇱🇻 ❤️ 🇺🇦 (@Mikipele6) June 11, 2026
Nu protams, bridžs svarīgāks par demogrāfiju, bērnu veselību, skolām un skolotāju algām 💩💩
— Arturius Pinot (@ArturiusPinot) June 11, 2026
Par šo naudu varēja uztutrēt – vienu lauku skoliņu, divus medpunktus, vai 20 kultūras namus,
— Nelkup (@nelkups) June 11, 2026
“No Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta ministre Indriksone plāno piešķirt 200 000 € sava partijas biedra Parādnieka vadītās bridža federācijas rīkotam turnīram. Iepriekšējās vadības laikā ministrijā šo lēmumu neapstiprinājām, jo uzskatījām, ka ja šo summu piešķir kā sporta nozares naudu, tad tā labāk izmantojama tautas sporta pasākumiem nevis kāršu turnīram,” vietnē “X” raksta Saeimas deputāts, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Mēs tiešām esam vareni bagāta valsts, ja varam atļauties bridža čempionātus par pus miljonu. No vienas puses jau forši, ka pilsētā notiek lietas, bet nu neredzu kà tie 100 spelētāji ienes kaut kādu labumu ekonomikai. Tad jau AirBaltic labāk ziedot! https://t.co/9vHh9gQBXV
— Toms Neilands (@tomsneilands) June 11, 2026
Žurnālists Ivo Leitāns vaicā: “Ja jau tas pasākums tik labs un vērtīgs, kāpēc Rīgas dome un arī valdība par to lemj pēdējā brīdī?”
Par to bridža čempionātu interesanti – ja jau tas pasākums tik labs un vērtīgs, kāpēc Rīgas dome un arī valdība par to lemj pēdējā brīdī? Un kā Parādnieks izdomāja vēl pirms ofic. lēmumiem paziņot mājaslapā, ka to “atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, Rīgas dome, RTU”?
— Ivo Leitāns (@ivchix) June 10, 2026
Gaumīgi, ka bridža federācija “apspēlē” citu (es atvainojos) normālā sporta federāciju pārstāvjus.
Sporta finansējums ļoti ļoti ļoti lēni ceļo uz atzīto sporta federāciju kontiem. (1/2 gada kavēšanās ir nebijis meistarstiķis Latvijas sporta budžeta vēsturē), savukārt spēlmaņiem..… pic.twitter.com/rs9XmGVh2G
— Mareks Matisons™ 🇱🇻 ( ex. blue ☂️) 🎗️ (@marruciic) June 10, 2026
200 000 eiro bridža turnīram Latvijā. Tas ir gandrīz 2 gadu budžets Latvijas Sporta muzejam. Tam pašam, kuru plānots likvidēt kā tiešās pārvaldības iestādi un deleģēt funkcijas Nacionālajam Sporta centram/ nīkuļojošajam Daugavas stadionam. #sports #Latvija https://t.co/jR1R3HEiVn
— Ieva (@IevaSniedze) June 10, 2026
Ja @RigasDome bez nekāda izvērtējuma var piešķirt 100k Parādnieka hobijiem, tas nozīmē tikai vienu – pašvaldība ir pārāk dziļi ielīdusi iedzīvotāju kabatās. Un tas ir jālabo.
— Ēriks Daliba (@edaliba) June 11, 2026
Nēnujā, ja nu Parādnieks patiesi cīnās un deg par bridža kopienu, tad noteikti 400K ir piešķirami. Cēlu mērķu vārdā taču cīnās. https://t.co/eMPmfDFJeR
— Jurģis R. 🇱🇻✌️🇺🇦 (@JRacenis) June 11, 2026
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