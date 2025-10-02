“Un tāpēc mājās nebija ēdamkarošu!” Aktieris Andris Keišs atminas ko ļoti īpašu no savas bērnības 0
Aktieris Andris Keišs sociālajā tīklā “Instagram” dalījies ar īpašu atmiņu no savas bērnības. Viņš atklāja, kāpēc 80. gados daudzās mājās bieži vien nebija ēdamkarošu.
“Tie, kas ir auguši astoņdesmitajos, atpazīs,” sacīja Keišs publicētajā video.
“Es atceros, ka mūsu bērnībā pats labākais gardums bija, ka tu ņem ēdamkaroti, pieber to pilnu ar cukuru, iepilini nedaudz ūdens, lai tas cukurs ir mitrs. Tad turi virs gāzes plīts – cukurs sāk brūnēt, izkust. Ņem karoti nost. Pagaidi, kamēr atdziest, un ej pagalmā, laizot ārā to paštaisīto cukurgailīti. Un tāpēc mājās nebija ēdamkarošu,” ar smaidu atminas Keišs.
Keiša atmiņa raisīja smaidu daudziem viņa sekotājiem, kas komentāros dalījās ar līdzīgām bērnības atmiņām.
Kāda sieviete piebilda: “Bet tik bieži sanāca to mēli apdedzināt, jo nevarēju sagaidīt, kad atdzisīs.”