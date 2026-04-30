VIDEO. Sirsnīgākais skats Rīgā: tramvajs lēnām seko… ezītim

18:26, 30. aprīlis 2026
Sociālajos tīklos lielu atsaucību guvis kāds aizkustinošs video, kas uzņemts Rīgā – pa 7. tramvaja maršruta sliedēm transportam pa priekšu nesteidzīgi tipina ežuks.

Kā redzams video, tramvaja vadītājs nesteidzas un pacietīgi seko mazajam dzīvniekam, ļaujot tam droši turpināt ceļu. Šāda rīcība izpelnījusies plašu atzinību komentāros.

Cilvēki neslēpj sajūsmu:

“Pat tramvaji palikuši cilvēcīgāki par dažiem labiem cilvēkiem,” raksta viens no komentētājiem.

“Esmu gatava, lai man atvelk no algas, ja šis ir iemesls nokavēt darbu,” piebilst kāda cita.

Savukārt vēl kāds asprātīgi joko: “Tas nav gliemezis… tas ir sliežezis!”

Neizpaliek arī pateicības vārdi vadītājam par saudzīgo attieksmi pret dzīvnieku. “Tam tramvaja vadītājam vajag izmaksāt prēmiju par šādu attieksmi… visu cieņu!” raksta kāds lietotājs.

Atbildot uz lietotāju jautājumiem, cik ilgi dzīvnieks gāja pa sliedēm, vidoe autore atklāj, ka ežuks pa sliedēm gājis aptuveni vienu pieturu.

Ar ierakstu dalījies arī uzņēmums “Rīgas satiksme”, piebilstot: “Sliedes ir tramvaja galvenais ceļš, un, lai tramvajs varētu labi ripot, tās rūpīgi jāuzrauga. Redzams, ka mums ir arī savi mazie palīgi.”

Tikmēr iedzīvotāji atgādina – šajā laikā eži mostas no ziemas miega, tāpēc autovadītājiem un sabiedriskā transporta vadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem uz ceļa.

