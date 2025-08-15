VIDEO. Par cigaretes aizdedzināšanu pie Mūžīgās uguns vīrietim draud izraidīšana no Francijas 0
Par cigaretes aizdedzināšanu no Mūžīgās uguns pie Nezināmā kareivja kapa Parīzē, Marokas pilsonim draud izraidīšana no Francijas.
Parīzē notikušais incidents izraisījis sašutuma vilni visā Francijā. Sociālajos tīklos izplatītajā video redzams 47 gadus vecs vīrietis, kurš pārkāpj ķēžu norobežojumu zem Triumfa arkas un aizdedzina cigareti no Mūžīgās uguns, kas deg pie Nezināmā kareivja kapa, ziņo “Metro”.
Francijas iekšlietu ministrs Brunu Retajo platformā “X” notikušo raksturoja kā „necienīgu un nožēlojamu rīcību, kas apgāna to cilvēku piemiņu, kuri krituši par Franciju.” Savukārt kara veterānu lietu ministre Patrīsija Miralesa uzsvēra, ka šis nav vienkāršs pārkāpums, bet gan „svētvietas zaimošana.” Viņa piebilda: „Francija nekad nepieļaus savu kritušo piemiņas aizskaršanu. Nekad.”
Kā vēsta laikraksts “Le Figaro”, vīrietis identificēts kā Hamdi H. – bezpajumtnieks no Marokas. Viņam tiks anulēta uzturēšanās atļauja un piemērota izraidīšana no valsts. Sākotnēji viņš noliedza savu vainu, taču vēlāk atzinis, ka ir vīrietis redzamais videoierakstā.
Policija apsūdz viņu par „kapa vietas, apbedījuma vai piemiņas vietas apgānīšanu”, par ko Francijas likumos paredzēts līdz viena gada cietumsodam un 15 000 eiro naudas sods.
Vietējie mediji ziņo, ka vīrietis ir labi zināms policijai – viņam ir 21 reģistrēts pārkāpums nacionālajā noziedzības reģistrā, tostarp automašīnu zādzības, vandālisms, vardarbība un rasistiski aizvainojumi.
Sieviete, kas apgalvo, ka ir video autore, norādīja, ka vīrietis nav izskatījies ne reibumā, ne narkotiku ietekmē. „Gluži pretēji – viņš skaidri apzinājās, ko dara, un pat lepojās ar to,” viņa sacīja.