VIDEO. Agresīva braukšana un ātruma pārsniegšana – policija uz Tallinas šosejas noķer vairākus noteikumu pārkāpējus 1
Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki 10. augustā, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību uz autoceļa A1, Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži), fiksēja vairākus autovadītājus, kuri rupji pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus – vairākos gadījumos autovadītāji bija veikuši bīstamus apdzīšanas manevrus, tādejādi apdraudot apkārtējos satiksmes dalībniekus, tāpat vairākos gadījumos fiksēti atļautā ātruma pārkāpumi.
10. augustā ap pulksten 12.30 uz autoceļa A1, Limbažu novadā, ārpus apdzīvotas vietas likumsargi konstatēja kādu automašīnas “Chrysler” vadītāju, kurš, braucot virzienā uz Saulkrastu novadu, brauca agresīvi, kas izpaudās, kā vairāku kolonnā tai pat virzienā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana, radot bīstamas situācijas ceļu satiksmes drošībai un traucējumus vienmērīgai satiksmes plūsmai.
Neilgu brīdi vēlāk likumsargi jau Saulkrastu novadā fiksēja kādu “Mercedes-Benz” vadītāju, kurš ne tikai brauca agresīvi, veicot bīstamus apdzīšanas manevrus un tādejādi apdraudot apkārtējos satiksmes dalībniekus, bet arī pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu.
Pēc pulksten četriem pēcpusdienā likumsargi fiksēja vēl divus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus – kāds “Volvo” spēkrata vadītājs bija krietni pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu, braucot ar 167 km/h vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h. Savukārt kāds automašīnas “Kia” vadītājs bija braucis ar 145 km/h, atļauto 90 km/h vietā.
Visi pārkāpēji tik apturēti un saukti pie administratīvās atbildības par izdarītajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Taču “Volvo” vadītājam vēl bez piemērotā naudas soda tika atņemtas arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 12 mēnešiem.
Valsts policija ikdienā veic satiksmes dalībnieku uzraudzību, lai atturētu transportlīdzekļu vadītājus no bīstamu manevru veikšanas un atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanas. Aicinām visus satiksmes dalībniekus būt atbildīgiem – ievērot ceļu satiksmes noteikumus, nepārsniegt atļauto ātrumu un respektēt citus satiksmes dalībniekus. Atceries – katrs pieņemtais lēmums ietekmē ne tikai paša, bet arī līdzcilvēku drošību!