VIDEO. Jauns skats uz Eifeļa torni: drosminiekiem iespēja izstaigāt gaisa tiltu 60 metru augstumā
Parīzes iedzīvotājiem un apmeklētājiem piedāvāta jauna un adrenalīna pilna pieredze – pastaiga pa piekaramo tiltu starp Eifeļa torņa balstiem.
Objekts ar nosaukumu “Vertigo of the Tower” ir aptuveni 40 metrus garš piekaramais tilts, kas izbūvēts starp torņa austrumu un rietumu balstiem gandrīz 60 metru augstumā virs zemes.
Tilts ir pilnībā izgatavots no tīkla konstrukcijas, izmantojot vairāk nekā 25 000 paneļu, kas ļauj apmeklētājiem droši pārvietoties, vienlaikus radot iespaidu par pastaigu gaisā.
Šī atrakcija ir pieejama bez papildu maksas visiem Eifeļa torņa apmeklētājiem, kuriem ir derīga ieejas biļete. Lai uzkāptu uz tilta, pirmajā stāvā jānoskenē QR kods un jārezervē konkrēts laika posms – vienlaikus uz tilta drīkst atrasties tikai četri cilvēki.
“Vertigo of the Tower” pirmo reizi tika atklāts jau pērn, bet šajā sezonā tas apmeklētājiem būs pieejams līdz 3. maijam.