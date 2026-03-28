Tas varēja beigties pavisam bēdīgi: Parīzē policija novērš mēģinājumu uzspridzināt bumbu 0

LETA
18:35, 28. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Francijas policija agrā sestdienas rītā pie ASV bankas Parīzē aizturēja vīrieti, kurš gatavojās uzspridzināt paštaisītu spridzekli, pavēstīja amatpersonas un avoti.

Incidents notika ap plkst. 3.30 pie “Bank of America” ēkas 8. rajonā pāris ielu attālumā no Elizejas laukiem.

Policija vīrieti aizturēja uzreiz pēc tam, kad viņš tur bija novietojis ierīci, kas bija izgatavota no pieciem litriem šķidruma, domājams, degvielas, un aizdedzes sistēmas, sacīja viens no avotiem.

Saskaņā ar sākotnējo novērtējumu aizdedzes komponentā bija 650 grami sprāgstoša pulvera. Visa ierīce tika nogādāta Parīzes policijas kriminālistikas laboratorijā analīzei.

Francijas pretterorisma prokuratūra paziņoja, ka tā nekavējoties pārņēmusi izmeklēšanu, un apstiprināja, ka noķertais aizdomās turamais atrodas policijas apcietinājumā.

Tā paziņoja, ka sākta izmeklēšana par mēģinājumu nodarīt kaitējumu ar uguni vai citiem bīstamiem līdzekļiem saistībā ar teroristisku pasākumu un teroristisku noziedzīgu sazvērestību.

Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess apsveica policistu operatīvo rīcību, ņemot vērā pašreizējo starptautisko situāciju.

