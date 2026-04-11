Reiz LA.LV jau publicējām interviju ar latviešu modeli un uzņēmēju Kristīni Šubrovsku. Toreiz virsrakstu izvēlējos šādu – “No mazas Cēsu meitenes līdz pasaules līmeņa modelei! Sieviete, par kuru jūs vēl dzirdēsiet – latviešu modele Kristīne Šubrovska”. Nu ir pienācis tas laiks, kad atkal dzirdat par šo apbrīnas pilno sievieti.
Pirmajā rakstā vēstīju, kā Kristīne no Cēsīm ir nonākusi līdz pasaules plašumiem skaistuma nozarē – viņa pati ir pasaules līmeņa modele un ar dzīvesbiedru ir izveidojusi ļoti veiksmīgu uzņēmumu ķēdi Īrijā. Pērn, pārstāvot Īriju, viņa iekļuva labāko pieciniekā konkursā “TOP Model of the World”. Lai tur nokļūtu, viņa uzvarēja “Ireland’s Next Top Model” konkursā.
Lai arī sasniegts jau daudz, vienmēr ir kur tiekties. Kopš pēdējās mūsu sarunas viņai pavērušās jaunu iespēju durvis. Viena no tām – būt par modeli vairākās modes nedēļās (fashion week), uz mēles demonstrējot dažādu dizaineru apģērbus.
Modes pasaules virsotnē
Vairāk Kristīne stāsta par Parīzes Modes nedēļu (Paris Fashion week), kas, kopā ar citiem modes nedēļas galamērķiem – Ņujorku, Milānu un Londonu -,ir modes pasaules virsotne. Lai arī Parīze ir modes galvaspilsēta, ne viss ir baltās pūkās tīts. “Pilnīgs pretstats, ko tu iedomājies. Gan modeles, gan arī skatītāji. Es biju diezgan lielā šokā, jo tu iedomājies, ka viss ir skaisti, forši, bet ir pilnīgs pretstats, kas notiek aizkulisēs,” situāciju ieskicē Kristīne. Viņa atklāj, ka tur vairs nav nekāda iedomu pasaule –
Dizaineriem ir vienalga, modele ir atbraukusi no Īrijas vai no Amerikas – ja kaut kas modeles izskatā nebūs pa prātam, tā vienā acumirklī var tikt “atšūta”.
stāsta Kristīne.
Pirms došanās uz šādiem pasākumiem modeļu apraksti un mēri tiek aizsūtīti dizaineriem. Kristīne ir sponsorēta modele – viņai jau iepriekš bija zināms, ar kādiem dizaineriem sadarbosies. Taču, nonākot tur, viss var mainīties – visi dizaineri var atteikt vai tieši otrādi – var sadarboties ar vairākiem nekā plānots, bet tas jādara pašu spēkiem – jāiet un jārunā ar viņiem uz vietas, kas prasa lielu pašpārliecinātību.
Kleita par 80 tūkstošiem eiro
Latviešu modele gāja pa mēli veseliem pieciem dizaineriem. Pieci līdz seši dizaineri parasti ir arī maksimums, ko vienā dienā var paspēt viena modele. Viena no kleitām, ko Kristīne atrādīja, maksājusi aptuveni 80 tūkstošus eiro. Vienā brīdī, ejot pa mēli, ir jāsmaida, jābūt priecīgai, bet pēc 30 sekundēm jāiejūtas biznesa apģērbā – ir jāspēj pielāgoties katra dizainera prasībām. “Tur nekas nav mierīgi. Tu nonāc no mēles un naturāli skrien uz savu nākamo raundu,” par aizkulisēm stāsta Kristīne.
Turpinot par aizkulisēm, Kristīne min kādu konkrētu gadījumu par fotogrāfiem. Arī šīs profesijas pārstāvji daudz neiedziļinās šādos pasākumos – tikai fotografē, lai arī fonā var būt puskailas sievietes, kuras pārģērbjas, kurām liek kosmētiku vai tonējošo krēmu. Viena šāda gandrīz pilnīgi kaila modele bijusi nofotografēta un izcēlies liels kašķis, kā rezultātā visi fotogrāfi tika izraidīti no aizkulišu telpām, jo šādas fotogrāfijas tiek uzskatītas par pornogrāfiskām.
Lieli sasniegumi arī ārpus skaistuma pasaules
Paralēli modes pasaulei arī Kristīnes biznesi turpina attīstīties, saņemot augstus novērtējumus un nominācijas. Tāpat viņa joprojām aktīvi darbojas labdarībā un aizstāv bērnu tiesības. Vēl viņa ir paspējusi būt filmā kā fona aktrise un tuvākajā nākotnē plānota filma, kurā viņai paredzēta galvenā loma. Tāpat paredzēts piedalīties Ņujorkas un Milānas Modes nedēļās.
