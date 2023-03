Ilustratīvs attēls. Foto: Shutterstock

VIDEO. "Tas viens lielākais leca uzreiz sejā…" pastnieku pamatīgi sakož agresīvi suņi, saimniece brīnās, kāpēc joprojām nav piegādāta pensija







Raidījums “Bez Tabu” aktualizējis kādu mūžam senu problēmu – nesen kāds pastnieks no Sabiles darba dienas vidū piedzīvojis pamatīgu izbīli un šausmas – vedot pensiju kādai pensionārei, viņam uzbrukuši viņas nepieskatītie suņi.

“Žoga tur nav, tā māja ir tālu no ceļa. Iebraucu pagalmā, priekšā stāvēja divas mašīnas. Cilvēkus neredzēju, suņu arī nē. Kad biju izkāpis, pagājis kādus 10 metrus uz priekšu, tad pēkšņi skrien divi suņi.

Tas viens lielākais uzreiz leca sejā, es pieliku roku priekšā, iekoda rokā. Man bija bieza jaka. Tad viņš sāka apstrādāt manas kājas. Kaut kā lēnā garā tiku līdz mašīnai,” – stāsta sakostais vīrietis.

Viņš guvis nopietnas, plēstas un kostas traumas gan rokām, gan abām kājām.

Vīrietis stāsta, ka pie konkrētā īpašuma nav nekā, kas norādītu uz to, ka pagalmā ir nepieskatīti suņi – nav arī žoga un brīdinājuma zīmes. “Tur ir klajš lauks, tas suns tur var staigāt kilometriem tālu,” – atceras pastnieks un saka, ka arī pēc tam, kad viņam paša spēkiem izdevās no uzbrucēja tikt vaļā un iekāpt atpakaļ mašīnā, neviens tā arī neiznāca no mājas.

“Bez tabu” filmēšanas komanda dodas uz minēto māju un arī paši savām acīm pārliecinās, ka nav ne žoga, ne arī suņi ir ierobežoti – tie pastaigājas gar māju nepieskatīti. Žurnālistam pensionāre teic, ka par pastnieka sakošanu neko nezinot, taču brīnās, kāpēc vēl aizvien nav piegādāta pensija.

“Latvijas Pasts” pārstāve stāsta, ka gadījumi, kad nikni suņi sakož pastniekus ir vidēji pieci seši gadā. Pēdējos gados situācija esot mazliet uzlabojusies, jo cilvēki ir sapratuši, ka vide savā pagalmā un mājā ir jāsakārto, taču diemžēl šādi gadījumi gadās vēl aizvien.

Sakostais vīrietis ir uzrakstījis policijā iesniegumu.

Vairāk skaties “Bez tabu” sižetā: