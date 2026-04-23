VIDEO. Priecīgs notikums Tukuma pusē: stārķu pārim Umai un Jumim pirmā ola 0
Tukuma novadā tiešraidē vērojamajā ligzdā sagaidīts īpaši priecīgs notikums – balto stārķu pāris Uma un Jumis izdējuši savu pirmo olu.
Kā informē “Sadales tīkls”, kas sadarbībā ar “Latvijas Dabas fondu” nodrošina ligzdas tiešraidi, 20. aprīļa rīts stārķu vērotājiem atnesis lieliskas ziņas. “Stārķu pāris, ko tiešraides skatītāji nodēvējuši par Umu un Jumi, jaunuzbūvētajā ligzdā atrādīja savu pirmo olu!” norāda uzņēmums.
Jau ziņots, ka pirmais stārķis ligzdā parādījās 25. martā, taču īstie saimnieki atgriezās un sāka to aktīvi iekārtot tikai 15. aprīlī.
Baltais stārķis ir viena no Latvijā aizsargājamajām putnu sugām, kas katru pavasari mēro tālu ceļu no ziemošanas vietām Āfrikā, lai atgrieztos ligzdošanas teritorijās.
Šī ligzda, kas izvietota uz elektrolīnijas balsta, šopavasar piedzīvoja pārmaiņas – vecā konstrukcija kļuva nestabila, tāpēc tā tika nomainīta pret jaunu. Putni jauno mājvietu ir pieņēmuši un turpina to labiekārtot.