VIDEO. Protestētāji aizdedzina Ebolas ārstniecības centru, pieprasot atdot mirušo radinieku ķermeņus
Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos, Ituri provincē, bīstamā Ebolas vīrusa uzliesmojumu pavadījuši vardarbīgi un dramatiski nemieri.
Saniknots vietējo iedzīvotāju pūlis uzbrucis un aizdedzinājis teltis Ebolas ārstēšanas centrā, mēģinot ar varu atgūt savu mirušo radinieku mirstīgās atliekas. Vietējās amatpersonas ziņo, ka situācija kļuvusi nekontrolējama pēc tam, kā upuru ģimenes kategoriski apstrīdēja mediķu slēdzienus, neticot, ka viņu tuvinieki miruši no šīs bīstamās slimības, un pieprasīja atdot ķermeņus tradicionālajām bērēm.
Nekārtības izcēlās pie Ruamparas slimnīcas, kas atrodas provinces galvaspilsētas Bunijas nomalē. Kad pūlim tika atteikta līķu izsniegšana, cilvēki sāka dedzināt teltis, kurās tobrīd atradās Ebolas pacienti. Lai glābtu situāciju un izklīdinātu agresīvo pūli, policijai nācās likt lietā asaru gāzi un raidīt gaisā brīdinājuma šāvienus. Vietējā vadība jau aicinājusi steidzami palielināt sabiedrības informēšanu par slimības nopietnību, jo reģionā jau vēsturiski valda liela neuzticība medicīnas darbiniekiem, kas līdzīgus uzbrukumus veselības centriem izraisīja arī iepriekšējā uzliesmojuma laikā pirms dažiem gadiem.
Situācija Āfrikas reģionā strauji saasinās. Ebolas uzliesmojums šajā reģionā oficiāli tika izsludināts šī gada 15. maijā, un kopš tā laika Kongo veselības aizsardzības iestādes un Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir reģistrējušas jau aptuveni 600 aizdomīgus saslimšanas gadījumus un 139 iespējamus nāves gadījumus. Vīruss jau ir izplatījies uz Ziemeļkivu un Dienvidkivu provincēm, kā arī divi saslimšanas gadījumi konstatēti kaimiņvalstī Ugandā. Reaģējot uz draudiem, Uganda ir pilnībā apturējusi lidojumus uz un no Kongo, lai gan valsts prezidents Joveri Museveni mierina sabiedrību, ka situācija tiekot kontrolēta.