Desmitiem pārdurtu riepu tūkstošs eiro vērtībā: Daugavpilī uzdarbojas noziedzinieks
Policija lūdz saukt pie atbildības vīrieti par teju 20 automašīnu bojāšanu Daugavpilī, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
VP amatpersonas 19. martā sāka kriminālprocesu par to, ka Daugavpilī nezināma persona bojājusi automašīnu “Audi Q8”, izsitot tās priekšējo lukturi. Automašīnas īpašniekam radīti zaudējumi 2000 eiro apmērā.
Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja un aizturēja iespējamo vainīgo personu – 1987. gadā dzimušu vīrieti.
Veicot izmeklēšanu minētajā kriminālprocesā, likumsargi noskaidroja aizturētā vīrieša saistību arī ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem Daugavpilī. Noskaidrots, ka vīrietis ir saistīts vēl ar 17 gadījumiem, kuros bojāta sveša manta, proti, pārdurtas automašīnu riepas.
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem sāktie kriminālprocesi apvienoti vienā izmeklēšanā un kvalificēti pēc Krimināllikuma 185. panta 1. daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.
Šomēnes VP amatpersonas pabeidza izmeklēšanu un kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.