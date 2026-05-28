VIDEO. Saeima balso par uzticības izteikšanu Kulberga valdībai 41
Saeima šodien balsos par uzticības izteikšanu Kulberga valdībai.
Saeimā pārstāvētās un jauno valdību veidojošās partijas parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga (AS) vadītā Ministru kabineta deklarāciju.
Kulberga veidotās valdības partneri sadarbības līgumā apņemas ievērot stingru disciplīnu, nepiesegt pārkāpumus un nodrošināt fiskāli atbildīgu, saskaņotu darbu, fokusējoties uz prioritātēm.
Līgumā uzsvērta savstarpēja uzticēšanās un kopīga politiskā atbildība, kā arī nulles tolerance pret likumpārkāpumiem un korupciju. Būtiskus lēmumus var pieņemt tikai vienprātīgi, bet ministriem jāuzņemas skaidri mērķi, par kuru neizpildi premjers var prasīt demisiju.
Savukārt Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Lēmumus plānots pieņemt vienprātīgi.
Plānots stiprināt robežu, pretgaisa aizsardzību un vietējo militāro industriju, attīstīt tehnoloģijas un turpināt atbalstu Ukrainai. Vienlaikus paredzēta stingrāka imigrācijas kontrole, virzība uz sabalansētu budžetu, uzņēmējdarbības un eksporta veicināšana.
Sociālajā jomā iecerēts paplašināt atbalstu ģimenēm, ieviest bāzes pensiju un palielināt veselības aprūpes finansējumu, kā arī uzraudzīt lielos valsts projektus.
Saeimas balsojums par Kulberga jauno valdību paredzēts plkst. 13.30.
Jau ziņots, ka jauno valdību, par kuras apstiprināšanu Saeimas deputāti lems ceturtdien, veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā, liecina aģentūras LETA aprēķini.
Lielākā frakcija koalīcijā ir “Jaunā vienotība” (JV) ar 25 deputātiem, savukārt Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) ir 16 vietas, “Apvienotajam sarakstam” (AS) – 13, bet Nacionālajai apvienībai (NA) – 12 deputāti.
Vienlaikus jaunās koalīcijas balsu skaits ir lielāks, piemēram, ZZS balsojumus atbalsta Oļegs Burovs (GKR) un Andrejs Ceļapīters.
Tāpat jauno valdību varētu atbalstīt pie frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Igors Rajevs.
Tāpat vēstīts, ka Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis Andrim Kulbergam (AS).
Kulberga pārstāvētais AS finanšu ministra amatam virza Māri Kučinski, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars.
No JV jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiks virzīts Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru – līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
NA vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus attiecīgi virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Nauri Puntuli, Jāni Dombravu un Jāni Vitenbergu.
No ZZS jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis.
Tāpat no ZZS amatu saglabās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Valsts kanceleja skaidrojusi, ka Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno Ministru kabinetu.