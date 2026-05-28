Vai Rinkēvičs kalkulē gājienus uz priekšu, lai tiktu pārvēlēts prezidenta amatā?
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” izvērtās interesanta un karsta diskusija par šā brīža situāciju valdībā, par Saeimas vēlēšanām un arī par Latvijas Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču un viņa lomu šo notikumu kontekstā.
Filips Rajevskis, politologs, runājot par valdības izveidošanu un partijām, kas varētu tikt ievēlētas nākamajā Saeimā, saka: “Ir milzīgi riski visiem. Vienlaikus pastāv iespēja veiksmīgai PR kampaņai, taču arī tas ir risks visu sačakarēt līdz tādam līmenim, ka pats netiec parlamentā.” Viņš pauž viedokli, ka Latvijas politikā ir grūti izveidot gājienu kombināciju ilgtermiņa plānošanai, jo viss ir pārāk sarežģīti un neprognozējami.
Cita starpā, diskutējot, vai ir iespējams prognozēt valdības sastāvu, gaitu, partiju reitingu noturīgumu, Arnis Kaktiņš, sociologs, rezumē, ka tas ir “juceklīgs un putrains process”, kas var ievilkties līdz pat vēlēšanām, radot vēl lielāku nogurumu sabiedrībā un iespējamu politisku spriedzi, līdz “vienā brīdī mums tas būs jau apriebies”.
Sarunā par valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, iesaistoties Gatim Krūmiņam, Vidzemes Augstskolas vadošajam pētniekam, viņš izteica interesantu viedokli – to varat noskatīties pievienotajā video.