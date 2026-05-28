Rajevskis: Tas patiesībā ir nopietni! Kā Krievijā kaut kas ne tā notiek, tā latvieši vainīgi
“Tagad skatoties plašāk ziņu plūsmās no Krievijas, tam milzīgajam milzim zem kājām sāk parādīties plaisas. Vēsturiski Krievijā bieži bijusi novērojama tendence – kā kaut kas nav kārtībā, tā latvieši vainīgi,” tā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izteicās Filips Rajevskis, politologs.
Pēc viņa teiktā, šis naratīvs esot atkārtojies dažādos vēstures posmos, šo attieksmi veido divi galvenie faktori – vēsturiskā atmiņa un bailes. saka.
Viņš atsaucas arī uz 1940. gada notikumiem, norādot, ka, pat ja Latvija toreiz nepretojās, Krievijas pusē tomēr pastāvējusi pastāvīga nedrošības sajūta: “Viņi visu laiku baidījās no mums.”
Tālāk Rajevskis norāda uz otru lietu: “Nevar jau tikai igauņus spīdzināt ar Narvu, tad būs Suvalku koridors un Lietuva dabūs savu daļu. Šie procesi nav jāuztver vieglprātīgi. Tas nav joks – tas ir ārkārtīgi bīstami, jo, kad impērijas brūk, tad viss šķīst,” viņš norāda.