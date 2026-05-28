Maija pēdējā piektdiena būs vējaina, vietām iespējamas pērkona lietusgāzes 0

LETA, LA.lv
14:55, 28. maijs 2026
Maija pēdējā piektdienā Latvijā turpinās pūst brāzmains vējš, Latgalē un Vidzemes austrumu daļā palaikam gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Naktī rietumu, ziemeļrietumu vējš kļūs lēnāks, Vidzemes piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Galvenokārt valsts galējos austrumos līs. Minimālā gaisa temperatūra būs +3..+8 grādi, piekrastē – līdz +10 grādiem.

Diena būs daļēji mākoņaina, Latvijas austrumu novados gaidāms lietus, vietām iespējamas pērkona lietusgāzes. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē, Kurzemes rietumos vējš būs lēnāks. Gaiss iesils līdz +14..+18 grādiem, vietām piekrastē un Krievijas pierobežā – līdz +12 grādiem.

Rīgā pavasara pēdējā piektdienā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 16 metriem sekundē, pēcpusdienā – līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap +10 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +16 grādiem, bet pie jūras gaidāmi +13 grādi.

