VIDEO. "Raudoša" Jaunavas Marijas statuja satriec baznīcas apmeklētājus







Baznīcas apmeklētāji bija dziļi pārsteigti, ieraugot Jaunavas Marijas statuju, kas “lej asaras”. Viņi ir pārliecināti, ka tas ir “brīnums”.

Nelielo figūru “raudam” iemūžināja baznīcas apmeklētāji El Chanal pilsētā, Meksikā.

Tiek ziņots, ka simtiem cilvēku plūda uz baznīcu, lai redzētu raudošo statuju.

Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā pār Jaunavas Marijas staturijas vaigiem plūst nelielas tērcītes.

Daudzi vietējie iedzīvotāji šo “brīnumu” saista ar Kolimas štatā notiekošo vardarbību. Līdz šī gada oktobrim Kolimas prokuratūra bija reģistrējusi aptuveni 702 apstiprinātas apzināti veiktas slepkavības.

Apmeklētāja Marija Mersedesa Ernandesa vietējiem medijiem sacījusi, ka noturēs lūgšanas par drošību: “Mieru, lai viņa dod mums mieru Kolimā un visā pasaulē, lai mēs varētu atgriezties agrākajā Kolimā.”

Savukārt citi ir skeptiski par “brīnumu” un piedāvā tam zinātniskus skaidrojumus.

Piemēram, itāļu ķīmijas profesors Luidži Garlašelli norādījis uz statujas spēju absorbēt mitrumu tās porainības dēļ.

“Jums ir vajadzīga doba statuja no ģipša vai keramikas, kas no ārpuses jāpārklāj ar ūdensnecaurlaidīgu slāni. Piepildot statuju ar ūdeni caur nemanāmu caurumu augšpusē, porains materiāls to absorbēs, bet ārējais slānis neļaus tam izkļūt cauri. Tomēr, ja aizsargglazūra tiktu noskrāpēta, piemēram, pie Marijas acīm, uzsūktais ūdens izplūstu, radot ilūziju, ka statuja raud,” uzskata profesors.