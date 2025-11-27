VIDEO. Skaudrs skats Ternopiļā: tēvs rokās šūpo mazu bērna zārciņu, kurš gāja bojā Krievijas trieciena laikā 0

LA.LV
17:44, 27. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ternopiļu pārņēmušas sēras. Tēvs tur rokās mazu bērna zārciņu, viegli to šūpodams — atvadoties uz visiem laikiem.

Cilvēki pulcējas, lai godinātu Marijas un viņas bērnu, Kamilas un Nazarčika, piemiņu. Viņu dzīvības izdzisa Krievijas veiktā trieciena laikā 19. novembrī. Vienīgais, kurš tajā izdzīvoja, ir bērnu tēvs Kamals.

Reģionālā administrācija ziņo, ka pēc uzbrukuma Ternopiļai bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 34 cilvēkiem. Pilsētā turpinās glābšanas darbi un identifikācija, bet kopiena sēro par zaudētajām dzīvībām — cilvēkiem un ģimenēm, kuras vienas nakts laikā tika izdzēstas.

