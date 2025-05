Vismaz pieci cilvēki ir gājuši bojā, bet vēl seši tiek uzskatīti par pazudušiem pēc tam, kad otrdien spēcīgs sprādziens satricināja kādu ķīmisko rūpnīcu Austrumķīnā, ziņo CNN.

Sprādziens izraisīja milzīgu pelēku un oranžu dūmu stabu, kas pacēlās debesīs, izsita logus tuvējās ēkās un rosināja glābšanas operāciju.

Incidents notika “Shandong Youdao Chemical” darbnīcā Gaomi pilsētā, Šaņdunas provincē, dažas minūtes pirms pusdienlaika pēc vietējā laika, ziņoja valsts televīzija. Sprādziena iemesls netika norādīts. Vietējās amatpersonas paziņoja, ka vēl 19 cilvēki guvuši vieglus ievainojumus.

Sociālajos tīklos Ķīnā izplatītie video rādīja, kā dūmi pārņem industriālā parka ēkas. Dažās tuvumā esošajās zemstāva ēkās bija izsisti logi, liecina videoieraksti.

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesti notikuma vietā nosūtīja 55 transportlīdzekļus un 232 cilvēkus, bet Ķīnas Ārkārtas situāciju pārvaldības ministrija paziņoja, ka nosūtījusi darba grupu un papildspēkus.

Viesnīcas darbiniece aptuveni 3,5 kilometru attālumā no sprādziena vietas sacīja CNN, ka dzirdējusi sprādzienu ap pusdienlaiku.

“Skanēja diezgan skaļi – tāds kā ‘bums’. Tas ilga tikai mirkli,” viņa teica, piebilstot, ka viesnīca necieta nekādus bojājumus.

Cita darbiniece kādā rūpnīcā apmēram 6 kilometru attālumā no sprādziena sacīja, ka dzirdējusi troksni un sajutusi grūdienu un “spēcīgu vēja brāzmu”.

“Spēcīgā gaisa plūsma mani tik ļoti nobiedēja, ka neuzdrošinājos iziet no biroja,” sacīja darbiniece ar uzvārdu Menga. “Manā rūpnīcā tika bojātas durvis un logi… Gaisa plūsma ietriecās pa logu, un, ja es būtu bijusi nedaudz tuvāk, tā mani, iespējams, būtu triekuši pret sienu.”

“Shandong Youdao Chemical” pieder “Himile Group”, kam pieder arī publiski kotētais uzņēmums “Himile Mechanical”, kura akcijas otrdien pēcpusdienā, pēc “Reuters” datiem, bija kritušās par gandrīz 4%.

Uzņēmums “Shandong Youdao Chemical”, dibināts 2019. gada augustā, aizņem vairāk nekā 46 hektārus Gaomi Renhe ķīmiskajā parkā un nodarbina vairāk nekā 300 cilvēku, teikts uzņēmuma mājaslapā.

Tas izstrādā, ražo un pārdod pesticīdus, farmaceitiskos līdzekļus un ķīmiskos starpproduktus.

2015. gadā virkne sprādzienu ķīmisko vielu noliktavā Ķīnas ziemeļaustrumu pilsētā Tjaņdzjiņā nogalināja vairāk nekā 100 cilvēku un izlaida gaisā toksiskas vielas.

