Sociālajos tīklos popularitāti guvis amizants video no Malaizijas ziemeļiem, kur zilonis no kravas automašīnas piekabes rotaļīgi “piebakstījis” pie ķiveres pa ceļu braucošam motociklistam.

Kadrs filmēts uz Ziemeļu–Dienvidu autoceļa pie Pendangas apļa, kur autovadītājs iemūžinājis brīdi, kurā motociklists mēģināja apdzīt kravas auto, kas pārvadāja ziloņus no Nacionālā Ziloņu aizsardzības centra.

Video redzams, kā dzīvnieks izstiepj snuķi un maigi piesit motociklistam pa ķiveri, it kā brīdinot: “Tālāk netiksi!”.

Pēc negaidītā pieskāriena zilonis piekabē kļūst acīmredzami sajūsmināts – mīņājas uz vietas, paceļ snuķi gaisā un šūpojas no vienas puses uz otru, it kā izbaudītu uzmanības mirkli.

Video sociālajos tīklos izraisīja plašu smaidu vilni – skatītāji joko, ka motociklists saņēmis “ziloņa svētību”, bet citi slavē dzīvnieka maigo reakciju situācijā, kur iespējams bijis stress un karstums.

Neraugoties uz amizantajām ainām, eksperti uzsver: savvaļas dzīvnieku pārvadāšana ir nopietns process, un cilvēkiem, kas redz šādas kravas uz ceļa, būtu jāievēro distance un piesardzība.

Tomēr interneta komentētāji piekrīt vienam – šis zilonis ir patiesais ceļa valdnieks.

