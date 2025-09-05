VIDEO. Cilvēki šokā: tūrists “pacienā” ziloni ar aliņu 0

23:15, 5. septembris 2025
Kenijā uzsāktas vairākas izmeklēšanas pēc tam, kad spānis sociālajos tīklos publicēja video, kurā viņš ielēja alu zilonim snuķī. Publicētais video sociālajos tīklos raisījis plašu sašutumu un nosodījumu.

Video redzams, kā vīrietis savvaļas rezervātā dzer vietējo alu “Tusker” un pēc tam ar atlikušo alus daudzumu “pacienā” ziloni.

Ierakstam vietnē “Instagram” viņš pievienoja aprakstu: “Just a tusker with a tusked friend” (“Vienkārši “Tusker” ar ilkņaino draugu”). Taču pēc kritikas vilņa, īpaši no kenijiešu puses, ieraksts tika dzēsts.

BBC pārbaudīja video un apstiprināja tā autentiskumu – tas filmēts Ol Jogi dabas rezervātā Laikipijas grāfistē. Rezervāta vadība apliecinājusi, ka gadījums noticis pērn, un nosauca to par “nepieņemamu, bīstamu un pilnībā pretrunā ar mūsu vērtībām”.

Rezervāta pārstāvis Frenks norādīja: “Mēs pat neļaujam cilvēkiem pietuvoties ziloņiem. Tas nekad nedrīkstēja notikt.”
Kenijas Savvaļas dzīvnieku dienests (KWS) uzsācis izmeklēšanu.

Video redzamais dzīvnieks ir liels tēviņš ar gariem ilkņiem, no kuriem viens ir bojāts. Ol Jogi rezervāts apstiprināja, ka tas ir Bupa – draudzīgs zilonis, kuru bieži fotografē apmeklētāji. Bupa tika izglābts no masveida ziloņu iznīcināšanas Zimbabvē 1989. gadā un kopš tā laika dzīvo Kenijā. Rezervāta darbinieki viņu raksturo kā “saglabāšanas vēstnieku”, piebilstot, ka dzīvnieka labklājība viņiem ir prioritāte.

Kenijas biologe un ziloņu aizsardzības speciāliste Dr. Vinija Kīru uzsvēra: “Tūrista rīcība bija ļoti slikta – tā apdraudēja gan viņa, gan ziloņa dzīvību. Lielākā daļa Kenijas ziloņu ir savvaļas, un sociālo tīklu video nedrīkst radīt iespaidu, ka tiem drīkst tuvoties un barot.”

