VIDEO. Cīņa ar krēslu – zilonēns mēģina iesēsties, bet apvainojas, jo viņam nesanāk 0
Mazais zilonēns vārdā Mirins, kurš dzīvo “Tusker Shelter” patversmē Taizemē, kļuvis par interneta sensāciju.
Sociālajos tīklos izplatītajā video redzams, kā četrus mēnešus vecā Mirins ar apbrīnojamu apņēmību cenšas iesēsties nelielā saliekamajā krēslā – acīmredzami pārāk mazā viņas apaļajam zilonēna augumam.
Video ir gan komisks, gan ārkārtīgi sirsnīgs – Mirins neveikli grozās, mēģina ielocīt kājas, taču krēsliņš vienkārši nav radīts šādiem mēģinājumiem. Neskatoties uz to, zilonēns nepadodas.
Mirins jau iepriekš ieguvis fanu pulku patversmes “Instagram” lapā, kur viņš bieži redzams rotaļājoties, draiskojoties un reizēm pat – izjaucot ikdienas kārtību, spītīgi stumdot un ar snuķi apskaujot savus aprūpētājus.