Slaidiņš par kādu īpašu karagūstekni, kas ticis ukraiņu rokās: Tas ir pierādījums, ka tur [frontē] var nonākt jebkurš 0
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pievērsās kādam neparastam Krievijas gūstekņa stāstam – Antons Milhājevs, kurš, pēc Slaidiņa teiktā, ir kādreizējā PSRS līdera Leonīda Brežņeva mazmazdēls.
Slaidiņš norādīja, ka šis gadījums ir īpaši interesants tieši tādēļ, ka runa nav par parastu karavīru. Slaidiņš noklausījies arī Milhājeva interviju: “Viņi paši piekrīt runāt. Viņus neviens tur nespiež.”
Pēc Slaidiņa teiktā, šis gadījums labi parāda Krievijas armijas realitāti – tajā var nonākt cilvēki neatkarīgi no izcelsmes vai statusa. “Milhājeva liktenis ir pierādījums tam, ka Krievijā ir iespēja nonākt šajā tā sauktajā speciālajā militārajā operācijā neatkarīgi no tā, kas tu esi.”
Slaidiņš skaidroja, ka arī šajā gadījumā motivācija bijusi praktiska – nauda. “Antons nonāca karā tāpat kā desmitiem tūkstoši citu Krievijā. Bija nepieciešama nauda, un viņš nolēma parakstīt šo līgumu, lai atmaksātu parādus.”
Viņš uzsvēra, ka šāds stāsts Ukrainai ir nozīmīgs arī informatīvajā karā. “Stāsts par izputējušiem muižniekiem – tas ir interesants gūsteknis. Protams, propagandai tas ir ļoti svarīgi.” Slaidiņš piebilda, ka šādi gadījumi tiek izmantoti, lai ilustrētu plašāku ainu par Krievijas karu un ukraiņi to izmanto.
Tikmēr karadarbībā Ukrainā turpinās intensīvas dronu un raķešu operācijas. Naktī uz trešdienu Krievija Ukrainas teritorijā raidīja divas vadāmās aviācijas raķetes un 122 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus, informēja Ukrainas Gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība neitralizēja 101 lidrobotu, taču vairākās vietās fiksēti trāpījumi un postījumi.
Vienlaikus Ukraina paplašinājusi dronu kampaņu pret Krievijas “ēnu flotes” kuģiem. Ukrainas armijas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi paziņoja, ka naktī uz trešdienu uzbrukts 17 naftas tankkuģiem, diviem gāzes tankkuģiem un vienam velkonim.