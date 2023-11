FOTO: LA.LV kolāža (Ekrānuzņēmums no video/ Twitter (regaliza2003; Michael Weingardt)

VIDEO. Uzbrukumi policistiem, kautiņi un cilvēku pūļi: vēsturiska demonstrācija palestīniešu atbalstam notikusi Londonā Ieteikt







Tūkstošiem cilvēku sestdien Londonā piedalījās demonstrācijā palestīniešu atbalstam, pieprasot nekavējoties izsludināt pamieru patlaban Gazas joslā notiekošajā Izraēlas un grupējuma “Hamās” karā.

Atbilstoši policijas aplēsēm demonstrācijā piedalījāss aptuveni 300 000 cilvēku. Lai novērstu iespējamās sadursmes, aizturēti 82 kontrprotestu dalībnieki.

Nacionālais gājiens par Palestīnu, ko organizē koalīcija “Apturiet karu”, sākās pēc tam, kad Londonas centrā plkst.11 pēc Griničas laika (plkst.13.pēc Latvijas laika) pie Kenotafa kara upuru pieminekļa Pamiera dienas pasākumu ietvaros bija ievērots klusuma brīdis.

Demonstrantu pūlī ir daudz Palestīnas karogu. “Beidziet bombardēt Gazu,” pauž aicinājums demonstrantu plakātos. Skan saukļi “Brīvību Palestīnai” un “Pamieru tūlīt”.

Sestdienas demonstrācija raisīja bažas, jo tā notiek Pamiera dienā, kad tiek pieminēts kauju noslēgums Pirmajā pasaules karā, abos pasaules karos un vēlākajos konfliktos kritušie karavīri. Izskanējuši arī pārmetumi par policijas darbu.

Premjerministrs Riši Sunaks vēl piektdienas vakarā aicināja demonstrantus protestēt “ar cieņu un mierīgi”.

Londonas Metropoles policijas komisāra vietnieks Lorenss Teilors sacīja, ka demonstrācijas organizētāji mainījuši gājiena maršrutu, paredzot to no Haidparka uz ASV vēstniecību Londonas dienvidos un ieplānojot to tā, lai tas neietu gar memoriāliem.

Kārtības nodrošināšanas pasākumos sestdien iesaistīti 1850 policisti.

