Teroristiskais grupējums “Hamās” ziņo par tūkstošiem nāves gadījumu pēc Izraēlas uzbrukumiem Gazas joslai. Izraēla tikmēr šaubās par kaujinieku ziņoto, tāpat – ko par šo informāciju saka starptautiskās organizācijas? Kurš apkopo statistiku par nāves gadījumu skaitu Gazas joslā? To apkopojis portāls tagesschau.de.

Gazas joslas Veselības ministrija, kuru kontrolē kaujinieku grupējums “Hamās”, veic upuru uzskaiti. Ministrija ir vienīgais oficiālais avots. Ministrija nenošķir civiliedzīvotājus un “Hamās” vai teroristu organizācijas “Islāma džihāds” locekļus. Turklāt nav norādīts nāves iemesls: visi mirušie bija “Izraēlas vardarbības upuri”.

Kā tiek noteikti skaitļi? Šifas slimnīcā Gazas pilsētā visi upuru dati tiek apkopoti datorsistēmā. Slimnīcas administratori saka, ka viņi veic uzskaiti par katru ievainoto vīrieti, kurš atrodas gultā, un par katru nogādāto ķermeni. Dati tiek kopīgoti ar citām iestādēm un Veselības ministriju.

Upuru vārdi gan ne vienmēr ir zināmi, ziņu aģentūrai AP sacīja ministrijas pārstāvis Ašrafs Al-Kidra. Turklāt bieži rodas sistēmas darbības traucējumi, kas nozīmē, ka daži dati ir jāpārbauda pa tālruni.

Ministrija vāc datus arī no citiem avotiem, tostarp no Palestīnas Sarkanā Pusmēness. ANO Bērnu fonds UNICEF publicē savu statistiku par nogalināto bērnu skaitu. Konkrētas atbildes par skaitļu avotu tam nav. Pārstāvis skaidro: “Pastāvošās ārkārtas situācijās un konfliktos Apvienoto Nāciju Organizācija uzrauga visus atbilstošos un pieejamos ziņojumus un izmanto datus no dažādiem avotiem. Tas ietver ANO darbiniekus un citus avotus uz vietas, cilvēktiesību organizācijas, nevalstiskās organizācijas, iestādes un plašsaziņas līdzekļus.”

Kā tiek pārbaudīti skaitļi? Nav neatkarīga pārskata. Izraēla ir noslēgusi Gazas robežas, neļaujot ārvalstu žurnālistiem un humānās palīdzības darbiniekiem iekļūt reģionā.

Preses pārstāvji, kas jau atrodas Gazas joslā, to nevar izdarīt briesmu un haotisko apstākļu dēļ. Turklāt žurnālisti Gazas joslā jau pirms nesenā kara sākuma bija pakļauti milzīgam “Hamās” spiedienam. Organizācija “Reportieri bez robežām” runā par stingriem ziņošanas ierobežojumiem, arestiem un pratināšanām.









































Apvienoto Nāciju Organizācija un citas starptautiskās institūcijas un eksperti kopumā uzskata, ka Veselības ministrijas pārsūtītie dati lielā mērā ir pareizi. “Skaitļi var nebūt pilnīgi precīzi no minūtes līdz minūtei,” AP sacīja Maikls Raiens no Pasaules Veselības organizācijas. “Bet tie lielā mērā atspoguļo nāves gadījumu un ievainojumu līmeni.”

Iepriekšējos karos vai militārajās kampaņās ministrijas aprēķinus ir apstiprinājušas ANO, neatkarīgas izmeklēšanas un pat Izraēlas varas iestādes. Tomēr šajā karā Izraēla šos skaitļus ļoti apšauba.

Palestīniešu pašpārvalde (PA) Rietumkrastā, ko kontrolē ar “Hamās” konkurējošās “Fatah”, datus uzskata par pamatotiem. PA maksā algas ierēdņiem, kuri vāc datus Gazas joslā. Vietējā veselības ministrijā strādā gan darbinieki, kas pieņemti darbā kopš “Hamās” nākšanas pie varas, gan bijušās Fatah amatpersonas.

Human Rights Watch paziņoja, ka dati par upuriem kopumā ir ticami un ka tā nav konstatējusi būtiskas neatbilstības, pārskatot iepriekšējos uzbrukumus Gazai. “Ir vērts atzīmēt, ka kopš 7. oktobra publicētie skaitļi kopumā ir konsekventi vai atbilst loģikai tādam nogalināšanas līmenim, kādu varētu sagaidīt, ņemot vērā sprādzienu intensitāti tik blīvi apdzīvotā vietā,” sacīja Omārs Šakirs.





































Kurš viņiem neuzticas? Jo īpaši pēc tam, kad raķete trāpīja slimnīcai Gazā, radās šaubas par to upuru skaita ticamību, par kuriem ziņots no Gazas joslas. ASV prezidents Džo Baidens preses konferencē pēc incidenta sacīja, ka neuzticas palestīniešu sniegtajiem skaitļiem.

Stundas laikā Gazas ministrija ziņoja par 500 nogalinātiem palestīniešiem, bet nākamajā dienā to samazināja līdz 471. Izraēla apsūdzēja ministriju, ka tā ziņojusi par pārāk lielu nāves gadījumu skaitu. Savukārt ASV izlūkošanas aģentūras lēš, ka nogalināto cilvēku skaits ir no 100 līdz 300, taču neatklāja, kā šis skaits tika noteikts.

“Hamās” veselības aizsardzības iestādes skaitļi gan ir jāuztver piesardzīgi, sacīja Izraēlas armijas pārstāvis pulkvežleitnants Ričards Hehts. Tomēr viņš vairākkārt atteicās sniegt alternatīvus datus par palestīniešu upuriem.

Bijušais ziņu aģentūras Reuters biroja vadītājs reģionā Lūks Beikers arī brīdina kritiski uztvert ministrijas informāciju: “Hamās” ir nepārprotami propagandas interese noteikt pēc iespējas lielāku civiliedzīvotāju upuru skaitu, viņš raksta “X”.



















































