VIDEO. “Vai beigsi pretoties?!” Policista dialogs ar izbēgušu emu kļūst par interneta sensāciju 0
Par sociālo tīklu hitu kļuvis neparasts notikums Floridā, kur galvenajās lomās ir izbēdzis emu un šerifa vietnieks ar labu humora izjūtu.
Sentdžonsa apgabala šerifa birojs savā “Facebook” lapā publicēja ķermeņa kameras video, kurā redzams, kā kaprālis Keislers dodas pakaļ pa ceļu skrienoša, nelidojošā putna pēdām.
Kārtībsargi tika izsaukti pēc ziņojuma par emu, kas klaiņo pa ceļu aptuveni 30 kilometru attālumā no Sentogustīnas. Video iemūžināta visa pakaļdzīšanās – no pirmajām minūtēm līdz pat putna notveršanai.
“Ir interesanti – es esmu pakaļdzīšanās režīmā emu,” ar smaidu balsī video saka policists, vienlaikus informējot dispečeru par situāciju. Emu tikmēr skrēja pa ceļa vidu, liekot likumsargam mēģināt novirzīt putnu prom no satiksmes.
Kad policists izkāpa no dienesta auto, emu neizrādīja nekādu vēlmi sadarboties – putns spārdījās un mēģināja aizbēgt. “Tev gan ir iespaidīgi nagi,” nosaka Keislers, uzmanīgi ieturot distanci.
Pēc neilgas pakaļdzīšanās emu tika iedzīts stūrī netālu no iežogojuma, no kura, iespējams, bija izbēdzis. Tad sekoja atzīšanās, kas kļuva par video kulmināciju: “Godīgi sakot, es nekad neesmu licis roku dzelžus emu.”
Tomēr policists ātri paskaidroja, kāpēc šādā situācijā roku dzelži ir noderīgi – tie tika uzlikti uz putna kājām, lai tas nevarētu spert. Ar improvizētas cilpas palīdzību emu tika savaldīts, un humors turpinājās: “Vai beigsi pretoties? Es negribu tev izvirzīt apsūdzības – tāpēc, lūdzu, neatbildi man.”
Šerifa birojs uzsver, ka emu aizturēšana notika bez jebkādiem savainojumiem, un putns drīz vien tika nogādāts atpakaļ pie sava saimnieka. Savukārt “visas kriminālapsūdzības pret emu ir atceltas”, ar smaidu piebilst likumsargi.
Kā pats Keislers atzina: 25 gadu dienestā šis bija pirmais gadījums, kad nācies aizturēt emu – un, spriežot pēc reakcijas sociālajos tīklos, arī viens no neaizmirstamākajiem.