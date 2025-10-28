VIDEO. Viesuļvētru mednieki ielido “Melisas” acī – Jamaika gatavojas īpaši postošam triecienam 0

19:11, 28. oktobris 2025
ASV Gaisa spēku rezerves vienība, kas pazīstama kā “Hurricane Hunters” jeb “Viesuļvētru mednieki”, devās bīstamā lidojumā cauri viesuļvētras “Melisa” acij, lai savāktu datus Nacionālajam viesuļvētru centram.

Jamaikai tuvojoties viesuļvētrai “Melisa”, amatpersonas brīdina par plašiem postījumiem, kā arī mudina iedzīvotājus pārcelties uz augstākiem apvidiem un doties uz patvertnēm. Piektās kategorijas vētra, kas varētu būt spēcīgākā līdz šim Jamaikā pieredzētā vētra, lēni pārvietojas Karību reģionā. Tā līdz šim jau prasījusi trīs cilvēku dzīvības Jamaikā, trīs Haiti un vienu Dominikānas republikā.

ASV Nacionālais viesuļvētru centrs (NHC) ziņoja, ka vētras “Melisa” maksimālais vēja ātrums sasniedz 280 kilometrus stundā (78 metrus sekundē). Vētras spēcīgās lietusgāzes līdz ar stipriem vējiem varētu nodarīt plašus postījumus – līdzīgus tiem, kas pieredzēti 2017. gada viesuļvētrā “Marija” vai 2005. gada viesuļvētrā “Katrīna” Puertoriko un Ņūorleānā, ASV.

Jamaikas premjerministrs Endrū Holnesss brīdināja, ka vislielākie postījumi draud salas rietumu daļai.

