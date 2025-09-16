Foto. pexels.com/SpaceX

Vēl 18. gadsimtā laika ziņas bija aizliegtas. Interesanti fakti par šo nozari

18:09, 16. septembris 2025
Laikapstākļi ietekmē ikvienu cilvēku uz Zemes, tāpēc to paredzēšana ir bijusi svarīga dzīves sastāvdaļa visā cilvēces vēsturē. Senākos laikos laika prognozēšana daudziem šķita kā maģija, un tos, kas ar to nodarbojās, varēja pat apsūdzēt burvestībās.

Kā iepriekš tika noteikta laika prognoze

Astronoms un matemātiķis Ptolemajs no Aleksandrijas jau otrajā gadsimtā sastādīja planētu kustību tabulas. Vienlaikus viņš izstrādāja sarežģītu aprēķinu sistēmu, lai noteiktu planētu paredzamo ietekmi uz Zemes atmosfēru. Tas tika darīts astroloģijas nozares, kas pazīstama kā astrometeoroloģija, ietvaros.

Viņa metode zinātnieku aprindās ilgi tika uzskatīta par atbilstošu. Sinoptiķi uzstāja, ka astrometeoroloģija ir nekaitīga dabas maģija un nepaļaujas uz informāciju no dēmoniskiem spēkiem. Tomēr varas iestādes to arvien vairāk uzskatīja par aizdomīgu, un 1735. gadā tika pieņemts Raganu likums. Tas aizliedza visas prognozes, tostarp laika prognozes.

Šis likums joprojām bija spēkā līdz pat 1854. gadam. Līdz tam laikam zinātne bija zaudējusi savu līdzību ar maģiju, tāpēc laika apstākļu prognozēšana vairs netika sodīta ar dedzināšanu uz sārta.

Līdz pat šai dienai pastāv Ptolemaja astrometeoroloģija, un, balstoties uz to, tiek publicēti pat almanahi, kuros tiek prognozēti laika apstākļi gadam.

