VIDEO. Vilks ar medījumu zobos pastaigājas pa Igaunijas ciema ielām







Aizvadītā mēneša vidū iemūžināts vilks, kurš agri no rīta ar medījumu zobos pastaigājas pa Igaunijas ciema ielām.

Ar video vietnē “Youtube” dalījusies Igaunijas mednieku asociācija. Pēc mednieka stāstītā, vilks dienas gaismā mierīgi pastaigājies ar medījumu Pērnavas apriņķa Ūlu ciemā.

“Ūlu ir salīdzinoši liels reģionālais centrs. Tur atrodas pašvaldība, 9. klašu skola un citas iestādes,” viņš norādījis.

«Mums šogad ir pastāvīgas problēmas ar vilkiem. Četrus kilometrus no Ūlu saplosītas vairāk nekā 20 aitas. Saimnieks bija spiests ganāmpulku likvidēt. Kopš šī gada pavasara 5-6 kilometrus no Ūlu dzīvo septiņu vilku bars, no kuriem četri, iespējams, ir pieauguši un 3 ir kucēni,» skaidroja mednieks.