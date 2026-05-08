VIDEO. Cilvēki sanāk kopā, lai palīdzētu stārķim atjaunot nogāzušos ligzdu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:41, 8. maijs 2026
Ziņas Dabā

Sociālajā tīklā “Facebook” publicēts aizkustinošs video no Igaunijas, kur vietējie iedzīvotāji palīdzējuši stārķu pārim atjaunot nogāzušos ligzdu.

Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
Karjeras lēciens vai atlūgums uz galda? Zodiaka zīmes, kurām šomēnes darbā gaidāmi nemierīgi laiki
Kas to būtu domājis? 9 lietas, kas deviņdesmitajos bija ikdiena, bet tagad kļuvušas par turīgo privilēģiju
Lasīt citas ziņas

Video redzams, ka stārķa ligzda kopā ar tajā iedētajām olām bija nogāzusies zemē. Pamanot notikušo, ciema iedzīvotāji sanāca kopā, lai rastu risinājumu un palīdzētu putniem.

Lai ligzdu atkal paceltu augstāk, cilvēki vienu uz otra novietoja siena ruļļus. To augšgalā tika rūpīgi novietota stārķu ligzda ar olām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Receptes
5 vienkārši pagatavojamas marinādes receptes gardam šašlikam un steikam
Krievu svētku priekšvakarā Tramps izziņo pamieru Ukrainas-Krievijas karā: Šo lūgumu izvirzīju tieši es!
Garisons par dronu uzlidojumiem: Katram pašam jāizdomā plāns, kā sevi pasargāt

Video noslēgumā redzams, ka viens no stārķiem atgriežas un ielaižas ligzdā, turpinot perēt.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Priecīgs notikums Tukuma pusē: stārķu pārim Umai un Jumim pirmā ola
VIDEO. “Mazuļa piegāde klāt!” Stārķis pie loga reizē smīdina un satrauc cilvēkus
VIDEO. Stārķi ir klāt! Tiešraidē var sekot līdzi putnu jaunās ligzdas būvniecībai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.