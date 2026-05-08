VIDEO. Cilvēki sanāk kopā, lai palīdzētu stārķim atjaunot nogāzušos ligzdu 0
Sociālajā tīklā “Facebook” publicēts aizkustinošs video no Igaunijas, kur vietējie iedzīvotāji palīdzējuši stārķu pārim atjaunot nogāzušos ligzdu.
Video redzams, ka stārķa ligzda kopā ar tajā iedētajām olām bija nogāzusies zemē. Pamanot notikušo, ciema iedzīvotāji sanāca kopā, lai rastu risinājumu un palīdzētu putniem.
Lai ligzdu atkal paceltu augstāk, cilvēki vienu uz otra novietoja siena ruļļus. To augšgalā tika rūpīgi novietota stārķu ligzda ar olām.
Video noslēgumā redzams, ka viens no stārķiem atgriežas un ielaižas ligzdā, turpinot perēt.