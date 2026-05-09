VIDEO. Dabas radīts brīnums – mākoņi iekrāsojas varavīksnes krāsās
Sociālajā platformā “TikTok” publiskoti iespaidīgi kadri no Indonēzija, kur debesīs iemūžināti pasakaini varavīkšņu mākoņi.
Neparastais dabas fenomens novērots 1. maijā ap pulksten 14.30 Jonggolā, Rietumjavā. Skats bijis tik iespaidīgs, ka daudzi autovadītāji apstājās ceļmalā, lai to nofotografētu un nofilmētu. Vietējie mediji vēsta, ka uz brīdi pat tika traucēta satiksmes plūsma.
Kā skaidro BMKG, varavīkšņainās krāsas radās, saules gaismai mijiedarbojoties ar gaisā esošajām ūdens pilītēm. Tās atmosfērā saglabājušās pēc iepriekšējā lietus, kā arī veidojušās nokrišņu dēļ citā Sentulas apkārtnes pusē.
Šo dabas parādību dēvē par mākoņu irizāciju. Tā visbiežāk novērojama ap pūkainiem gubu mākoņiem, kuri saules gaismā iegūst košu, gandrīz pasakainu kontūru.
Video sociālajos tīklos izraisījis lielu interesi – daudzi atzīst, ka tik neparasts un krāšņs skats debesīs šķiet pasakains un nereāls.