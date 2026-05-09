VIDEO. Bravūrīgs mednis aktīvi izrāda savu riesta deju uz automašīnas

9. maijs 2026
AS “Latvijas valsts meži” sociālajos tīklos dalījusies ar kadriem no meža – aprīļa izskaņā mežizstrādes meistares Kristas Ruhockas darba gaitām pievienojies īpašs viesis.

Video redzams bravūrīgs mednis, kurš uzlēcis uz darba automašīnas un aktīvi demonstrējis savu riesta deju. Putns uzvedies pārliecinoši un nemaz nav steidzies doties prom.

Kā skaidro uzņēmums, medņu riesta laikā šai sugai novērojama netipiska uzvedība. Ierasti ārkārtīgi manīgais un no cilvēka sabiedrības izvairīgais putns šajā periodā kļūst bezbailīgāks.

Medņa tēviņš šajā laikā īpaši reaģē uz kustībām un sastapto cilvēku var uztvert kā riesta cīņas biedru.

Tāpēc speciālisti atgādina – ja dabā gadās sastapt medni, tam nevajadzētu tuvoties. Drošāk ir mierīgi attālināties un ļaut putnam turpināt savu dabisko uzvedību.

