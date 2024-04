Indonēzijā Ziemeļsulavesi provincē Ruanga vulkāna izvirduma dēļ evakuē tūkstošiem cilvēku, slēgta vietējā lidosta, kā arī izsludināts cunami brīdinājums.

Vulkāna izvirdums trešdien noticis četras reizes, bet varasiestādes izsludinājušas ceturto, augstāko, trauksmes līmeni.

Arī ceturtdienas rītā virs vulkāna cēlās dūmu mākonis.

Varasiestādes Manado pilsētā Sulavesi salā uz 24 stundām slēgušas tuvāko starptautisko lidostu.

Kā pavēstīja varas pārstāvji, no tuvākās apkārtnes tiek evakuēti 11 000 iedzīvotāju. Evakuācija notiek arī nomaļajā Tagulandangas salā, kur mīt 20 000 cilvēku. Tūristi un vietējie iedzīvotāji brīdināti, ka ir aizliegts uzturēties sešu kilometru slēgtajā zonā.

