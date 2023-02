Plaisa zemē pēc zemestrīces Turcijā un Sīrijā. Ekrānšāviņš.

VIDEO. “Zeme staigā.” Pēc zemestrīces Turcijas pierobežu sašķeļ dziļa un gara plaisa Ieteikt







Pēc zemestrīces Turcijas Hatajas provincē, kas robežojas ar Sīriju, izveidojusies zemē milzu plaisa. Tā vijas cauri iepriekš līdzeniem dārziem un olīvkoku laukiem. Pēc Turcijas televīzijas kanāla NTV ziņām, plaisas dziļums ir 30 metri, bet platums – 200 metri.

Citviet vietējos medijos ziņo, ka šie skaitļi ir vēl lielāki. Cilvēki neatceras, ka būtu kas tāds pieredzēts iepriekšējās zemestrīcēs. Tāpat zinātnieki mēģina skaidrot, kādi dabiskie procesi notikuši šīs zemestrīces laikā.

A three-meter crack passed through part of the territory of Turkey after the earthquake A fault near the village of Kahramanmarash was caught on the video of a local TV channel. pic.twitter.com/0p3dGCm8MS — Grahworin 🇩🇰🇺🇦 (@grahworin) February 10, 2023

Zemestrīcei būs plašas ģeoloģiskās sekas arī ilgtermiņā, tās lēnām nonāk uzmanības centrā. “The Guardian” raksta, ka piekrastes pilsētā Iskenderunā ir notikusi ievērojama zemes iegrimšana, kā rezultātā radušies plūdi, savukārt zemestrīces dēļ daudzas kalnu nogāzes visā valstī nu ir pakļautas nopietnam zemes nogruvumu riskam. Tā rezultātā ceļi un cauruļvadi var būt jāmaina un jāpārvieto no jauna.

“Lai gan šī ļoti stiprā zemestrīce izraisīja pārsvarā horizontālu zemes kustību, ir acīmredzami, ka ir kaut kas tāds, kas izraisīja šādu plašu zemes iegrimšanu,” sacīja Tims Raits no Apvienotās Karalistes Zemestrīču, vulkānu un tektonikas novērošanas un modelēšanas centra. “Satelīta dati vēl tikai pienāk, un tas mums sniegs skaidrāku priekšstatu tuvāko dienu laikā,” sacīja Raits. “Lielākā daļā video joprojām ir redzami skati no cietušo pilsētu teritorijām, ļoti maz joprojām ir informācijas no lauku apvidiem.”

Turkish province of Hatay

A huge crack 30 meters deep and 200 meters wide formed at the site of the earth's displacement. In addition, in #Turkey, the movement of tectonic plates along the fault line after the earthquake was recorded.The relative displacement is about 3-4 meters. pic.twitter.com/MgfCO5a0p9 — Feher_Junior (@Feher_Junior) February 11, 2023

Mākoņainais laiks neļāva iegūt satelītattēlus uzreiz pēc zemestrīces, bet skaidrākas debesis nākamajās dienās ir atklājušas ievērojamu skaitu zemes nogruvumu un akmeņu nogruvumu visā reģionā. ASV Ģeoloģijas dienesta izveidotā karte liecina, ka kalnainajā reģionā uz ziemeļiem no Gaziantepas pilsētas, visticamāk, ir noticis plašs zemes nogruvums, kurā cietuši desmitiem tūkstošu cilvēku.

Hosē Borrero, “eCoast Marine Consulting and Research” direktors Jaunzēlandē, sacīja: “Pēc šāda mēroga zemestrīces nogrimšanas līmenis un apjoms būtu pilnībā sagaidāms.” Līdzīgas izmaiņas tika novērotas Turcijas pilsētā Golcukā pēc 1999. gada zemestrīces un pavisam nesen piekrastē pēc 2016. gada Kaikouras zemestrīces Jaunzēlandē — abas bija arī stipras zemestrīces (horizontālās kustības).

A graphic image of the amount of #energy released by the #earthquake in #Turkey: In #Hatay, the #earthquakes split the #ground and created a crack 50 meters wide, 40 meters deep and 300 meters long. "We have never seen anything like this," says a neighbour. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/zeccQGaJRl — 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@HispanatoliaEN) February 11, 2023

Video of a new earth fault in Turkey after a series of earthquakes. Seismologists explain this phenomenon by a shift of the Arabian lithospheric plate by about three meters. Now a large crack stretches across many territories of Turkey. pic.twitter.com/0Qz7IOuiPl — Avia.Pro – 🛡️Foreign Affairs – 📡Geopolitics (@avia_pro) February 11, 2023

Deep Crack After Earthquake in a dam , Turkey pic.twitter.com/ExoHW2pZux — శంకర్ ముదిరాజ్ (@Gsk339) February 11, 2023

Turkish province of Hatay

A huge crack 30 meters deep and 200 meters wide formed at the site of the earth's displacement. In addition, in #Turkey, the movement of tectonic plates along the fault line after the earthquake was recorded.The relative displacement is about 3-4 meters. pic.twitter.com/MgfCO5a0p9 — Feher_Junior (@Feher_Junior) February 11, 2023





































































Zemestrīce Turcijā un Sīrijā

Zemestrīces upuru skaits Turcijā un Sīrijā pārsniedzis 28 000, svētdien vēsta abu valstu plašsaziņas līdzekļi. Turcijas dienvidaustrumos reģistrēti 24 617 bojāgājušie un 80 278 ievainotie. Sīrijā zaudējuši dzīvību 3574 cilvēki un vēl 5276 ievainoti.

Jau ziņots, ka zemestrīce, kuras stiprums bija 7,8 magnitūdas pēc Rihtera skalas, notika pirmdien plkst.4.17 pēc vietējā laika (3.17 pēc Latvijas laika), tās hipocentrs atradās 17,9 kilometru dziļumā, bet epicentrs bija 33 kilometrus uz ziemeļiem no Turcijas pilsētas Gaziantepas. Pirmdien notika vēl viena zemestrīce, kuras stiprums bija 7,5 magnitūdas pēc Rihtera skalas, un tās hipocentrs bija Turcijas Kahramanmarašas provincē.

Sagrautas tūkstošiem ēku Turcijas dienvidaustrumos un kaimiņvalstī Sīrijā.

Līdz sestdienai reģistrēti vairāk nekā 2000 pēcgrūdieni.















































Zemestrīce Turcijā

















































Zemestrīce Turcijā un Sīrijā